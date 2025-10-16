Sorana Cîrstea és Jaqueline Cristian is negyeddöntőbe jutott Oszakában

Írta:
2025. október 16. 16:38 (csütörtök) /

Sorana Cîrstea szerdán bejutott az oszakai (Japán) WTA 250-es torna negyeddöntőjébe, melynek összdíjazása 275 094 dollár.

Cîrstea (35 éves, WTA 51.) mindössze 69 perc alatt 6:3, 6:1-re legyőzte a brit Katie Boultert (29 éves, WTA 59.).

Sore 6815 dolláros csekket és 54 WTA-pontot nyert győzelmével, a negyeddöntőben (péntek hajnalban) pedig az ötödik favoritot, a ​​cseh Marie Bouzkovat legyőző svájci Viktorija Golubic lesz az ellenfele.

 

Szintén szerdán Jaqueline Cristian 0:6, 6:4, 6:2-re legyőzte a nyolcadik kiemelt spanyol Jessica Bouzas Maneirót. 

A negyeddöntőben a 27 éves Jaqueline Cristian az első kiemelt japán Naomi Osakával találkozik, Osakában (hazai idő szerint péntek reggel kb. 8-kor). Valószínű a Digi Sport 4-en követhetik majd Sore és Jaqueline negyeddöntős küzdelmeit.

Hozzászólások

Álláspont

Puskel Péter
Puskel Péter
Évfordulók és hozadékok
Ujj János
Ujj János
Aggódom
Hollai Hehs Ottó
Hollai Hehs Ottó
Ellentétek és ellentmondások
Böszörményi Zoltán Weboldala
Aradi Magyar Színház
Casa Jelen Ház
RMDSZ

 

Hirfelhasználás

 

Nunta