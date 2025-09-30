Spanyol–olasz BL-meccset kapott Kovács István

Az első játéknapon is pályán volt, nem maradt küldetés nélkül a nagykárolyi születésű sípmester a labdarúgó Bajnokok Ligájában.

Kovács István vezeti Villarreal–Juventus párharcot a labdarúgó Bajnokok Ligája főtáblájának második fordulójában. A találkozót október 1-jén, szerdán 22 órától rendezik meg.

A romániai játékvezetőt honfitársai segítik: Mihai Marica és Tunyogi Ferencz, míg a negyedik játékvezetői feladatokat testvére, Kovács Szabolcs látja el. A VAR-szobában Cătălin Popa, illetve a német Christian Dingert dolgozik majd.

Kovács István az előző idényben a Bajnokok Ligája döntőjét vezette, amelyet a PSG nyert meg. Az idei kiírás első fordulójában az Olympiakosz–Pafosz találkozót fújta, amely gól nélküli döntetlennel zárult.

Romániát egy másik hivatalos személy is képviseli a mostani körben: Alexandru Deaconu játékvezetői megfigyelőként lesz jelen a Bodö/Glimt–Tottenham összecsapáson, amelyet szeptember 30-án, kedden (ma) rendeznek.

KEDDI BL-PROGRAM a hazai tv-adókon (is):

19.45-tól: Kairat Almaty (kazah)–Real Madrid (Digi Sport 1, Prima Sport 1) és Atalanta–Club Brugge (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

22 órától: Inter–Slavia Prága (DGS 1, PS 2), Galatasaray–Liverpool (DGS 2, PS 1), Pafos FC (ciprusi)–Bayern München (DGS 3, PS 4), Chelsea–Benfica (Digi Sport 4, Prima Sport 3).

Az idei Bundesligát megnyerő Harry Kane bajor csapata ma a Pafos otthonában, Cipruson lép pályára a BL-ben

(Fotó: MTI/EPA/Szilágyi Anna)