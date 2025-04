Szenzációsan tért vissza az olimpiai bajnok magyar legenda

Varga Dénes bronzérmes lett csapatával az amerikai vízilabda-bajnokságban. Az olimpiai bajnok legenda szenzációs visszatérése mellett nem lehet szó nélkül elmenni amellett sem, hogy Gyapjas Brendon a legjobb kapus.

A 38 éves, olimpiai, világ- és Európa-bajnok klasszis, Varga Dénes a párizsi játékok óta először ugrott medencébe tétmérkőzéseken, a Los Angeles Athletic Club együttesét erősítette a péntektől vasárnapig Kaliforniában megrendezett 12 csapatos végjáték során.

A 15:13-ra megnyert negyeddöntőben a mezőny legjobbjaként négy gólt szerzett, majd az Olympic Club gárdájával szemben elszenvedett 18:16-os vereség során ugyancsak négyszer talált be. A viadal eredményközlője szerint a magyar kiválóság a New York Athletic Club ellen 19:16-ra megnyert bronzcsatában nem talált be.

A tornát a UCLA csapata nyerte, amelynek Szécsi Marcell személyében – a háromszoros olimpiai bajnok hálóőr, Szécsi Zoltán fia, aki U20-as világbajnok – ugyancsak volt magyar játékosa, míg a viadal legjobb kapusának Gyapjas Brendont (Nashville Chanell Cats) választották.

(Forrás: origo)