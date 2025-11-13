Szombat délben UTA–Vajdahunyadi CORVINUL barátságos és ingyenes mérkőzés a Neuman Ferenc arénában

November 15-én déli 12-től az aradi UTA-stadionban egy ritkának mondható „összecsapás” lesz, a Szuperliga-szünetben az UTA a Corvinul Hunedoara csapatával edz közösen.

Sőt, a Petschovsky József nagy lelátót is megnyitják, hiszen a két csapat szurkolótábora testvéri viszonyt ápol, közösen szurkolnak majd a kedvenceiknek. Együtt fognak ülni, énekelni és skandálni, s hangulatnövelő fényjátékra és különböző koreókra is lehet számítani.

Mivel barátságos mérkőzés a BELÉPÉS INGYENES!

Az UTA-edző, Adrian Mihalcea nélkülözni fog hat játékost, akiket a nemzeti csapatuk meghívott a vb-selejtezős meccsekre, így hát több fiatalnak, UTA-akadémiásnak lesz esélye labdába rúgni a szombat déli harangszókor.

Megjegyzendő, hogy a II. Liga éllovasa, a Vajdahunyadi Corvinul nyíltan kijelentette, hogy a feljutás a célkitűzése. Az együttes egyedüliként még veretlen, tíz győzelem és három döntetlen a mérlege, valamint hét pontos előnnyel vezeti a II. Liga ranglistáját. A Corvinul védelme stabil, hiszen 13 meccsen mindössze hét gólt kapott.

Izgalmasnak ígérkezik az UTA–CORVINUL! Ha teheti látogasson ki a lelátókra.

A Corvinul alig várja, hogy az UTA-val játszhasson szombaton

(Fotó: Facebook/FC Corvinul 1921 Hunedoara)