VI. Run to the Hills – Krasznai terepfutóverseny és fesztivál május 24-én

Futóverseny, ahol a természet, a borospincék és a lovak is versenybe szállnak!

Fesztivállá nőtte ki magát a Run to the Hills Krasznai terepfutóverseny.

Izgatottan készülnek a szervezők az év egyik legkülönlegesebb szabadtéri eseményére: 2025. május 24-én immár hatodik alkalommal rendezik meg a Run to the Hills futófesztivált Krasznán! De ez nem csupán egy futóverseny – ez egy életérzés, amely egyesíti a mozgás, a természet és a közösségi élmény örömét.

A résztvevők három táv közül választhatnak – CHAMPIONS (5,9 km), LEGENDARY (14,4 km) vagy IMMORTAL (21,9 km) –, miközben a Szilágyság legszebb tájait fedezhetik fel: borospincék között, erdei ösvényeken, és a Varsolci-tó partján kanyarog a pálya. A futókat különleges módon lovasok kísérik végig az útvonalakon, hiszen a nap központi helyszíne a mesés környezetű krasznai Táltos Lovarda.

Tavaly közel 300 futó indult el, idén pedig a cél a mágikus 500-as álomhatár elérése! A gyerekek sem maradnak ki: számukra külön junior futamot szerveznek, ahol a kicsik is átélhetik a verseny örömét.

De a Run to the Hills többről szól, mint a futásról!

Egész nap színes programokkal várják a látogatókat:

Lovasbemutatók, díjugratás és lélegzetelállító lánglovas-show

Egészségügyi szűrések, sport és életmód előadások

Lovaglási lehetőség a Táltos Lovardában

Helyi termelői vásár ínycsiklandó kínálattal

Gyerekprogramok egész nap

És az este fénypontja: szabadtéri retró buli, ahol garantált a fergeteges hangulat!

Ne maradj le!

Jelentkezés: 2025. május 16-ig a www.runtothehills.ro oldalon.

Run to the Hills Kraszna – ahol a természet, a közösség és a szabadság találkozik! Fuss, élj, ünnepelj velünk!

Az esemény plakátja