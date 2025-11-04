Világrekord méretű védett halat fogtak a Dunából – horgászbot nélkül

A Szigetközben dolgozó kutatók minden bizonnyal világrekord méretű leánykoncért fogtak a Duna magyar szakaszán, ráadásul nem horgászbottal, hanem tudományos mintavételezés közben. A védett halfaj példánya 62 centiméter hosszú és közel 4 kilogrammot nyomott. Ilyen nagy leánykoncért korábban sem Magyarországon, sem a világ más részén nem dokumentáltak.

A különleges leánykoncérfogás október végén történt a Szigetközi-Öreg-Dunán, Lipót térségében, az 1824-es folyami kilométernél, a Herman Ottó Intézet szakembereinek munkája során. A mintavételezést a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) keretében végezték – elektromos kecével, amely kíméletes, tudományos halbefogási eszköz. A fogásról a csabak.hu számolt be.

A háló kiürítésekor a kutatók döbbenten vették észre, hogy egy hatalmas leánykoncér (Rutilus virgo) került elő: standard testhossza: 525 mm, teljes testhossza: 620 mm, tömege: 3850 gramm.

A korábbi magyar rekord 3,21 kiló és 52 centi volt, az osztrák csúcs pedig 3,34 kiló – ez utóbbi számít a legnagyobb hitelesített európai adatnak, ezért a mostani példány minden bizonnyal világrekordnak tekinthető.

Mi az az elektromos kece?

A kece egy speciális háló, amelyet gyenge elektromos árammal kombinálnak. Az áram rövid időre elbódítja a halakat, így azok könnyen kifoghatók, megmérhetők, lefotózhatók, majd sérülés nélkül visszaengedhetők a vízbe. Ez a módszer világszerte használt a természetvédelmi kutatásokban, mert pontos képet ad a folyók halállományáról anélkül, hogy kárt okozna az élőlényekben.

A világrekord-gyanús leánykoncér mellett számos más halfaj is a hálóba került.

„Megjegyezzük még, hogy a zsákmány között volt egy adult, 5 kiló körüli dunai nyurgaponty, 8 adult paduc – melyből a legnagyobb 43 centiméteres és 2,3 kilós volt –, egy botos kölönte, egy magyar bucó, 38 halványfoltú küllő, 10 selymes durbincs és több száz géb, zömében csupasztorkú gébek, de volt köztük több kerekfejű géb, Kessler-géb és tarka géb is. A fogás az Öreg-Dunán, Lipót térségében, az 1824 fkm térségében történt” – nyilatkozta Sallai Zoltán a Pecaverzum.hu horgászportálnak.

Miért fontosak ezek a kutatások?

Az ilyen mintavételezések célja, hogy a szakemberek felmérjék a hazai folyók halállományát, és időben észrevegyék, ha egy faj eltűnőben van vagy épp terjedőben. A kapott adatok segítik a természetvédelmi intézkedéseket, a védett fajok – mint a leánykoncér – élőhelyeinek megőrzését, valamint a folyószabályozások és vízhasználatok ökológiai hatásainak nyomon követését.

A rekordméretű leánykoncért a szükséges mérések és fotózás után természetesen visszaengedték a folyóba.

(origo)

Rekordméretű leánykoncért fogtak elektromos kecével

(Fotó: csabak.hu)