Vizes vb – A japánokat is legyőzte a férfi vízilabda-válogatott

Második mérkőzését is megnyerte a magyar férfi vízilabda-válogatott a szingapúri világbajnokság csoportkörében: Varga Zsolt együttese hétfőn 23:18-ra (5:5, 5:3, 5:3, 8:7) diadalmaskodott a japánok felett.

Az ázsiai gárda sokáig tartotta a lépést, három perccel a befejezés előtt csak három gól volt a különbség a csapatok között, a magyar siker viszont így sem forgott veszélyben.

A magyarok szombaton az ausztrálokat győzték le simán, szerdán az Európa-bajnok spanyolok ellen a csoportelsőség és a közvetlen negyeddöntőbe jutás lesz a tét.

A magyarok gólszerzői: Vismeg 4, Manhercz, Nagy Ádám 3-3, Kovács, Vigvári Vince, Vámos, Burián, Nagy Ákos 2-2, Fekete, Angyal, Jansik Sz. 1-1.

A második találkozóra Varga Zsolt szövetségi kapitány a kisebb betegséggel küzdő Vigvári Vendelt hagyta ki a keretből, az ő helyére a vb-újonc Nagy Ákos került. A kapuban ezúttal a szintén első világbajnokságán szereplő Mizsei Márton kapott lehetőséget.

Rögtön az első magyar emberelőny góllal zárult, az ausztrálok ellen egyedül Vismeg Zsombor nem talált a hálóba a mezőnyjátékosok közül, most ő rezgette meg elsőként a hálót. A rivális második előnyét értékesítve egyenlített, Kovács Péter viszont centerből talált be. A sokat és gyorsan mozgó ázsiaiak újra betaláltak létszámfölényből, a túloldalon Fekete lőtt gólt kiszorított helyzetből. A japánok újabb fórt lőttek be magabiztosan, Molnár Eriknek viszont nem sikerült ez hasonlóan eredményesen a túloldalon. A rivális ötméteresből aztán átvette a vezetést, a kapitány Manhercz Krisztián szabaddobásból válaszolt. A negyed végül döntetlennel zárult, előbb Kovács szó szerint lerázta magáról az embert mielőtt a hálóba lőtt, de Adacsi Szeija az utolsó másodpercben válaszolt (5:5).

A második felvonás Vigvári Vince elhajlásos góljával indult, de gyorsan jött az egyenlítés a túloldalon, a kétszeres világbajnok Vámos Márton viszont egy hatalmas bombával jelentkezett. A japánok tapadtak, Watanabe Taijo lövésére nem volt ellenszer, mint ahogyan a túloldalon Vigváriéra sem ért le időben a kapus. A magyarok Nagy Ákos pályafutása első vb-góljával először kettővel elléptek, a különbséget pedig meg is tartották a nagyszünetig (10-8).

A harmadik negyedben a magyarok támadójátékába sok apró hiba csúszott, Manhercz szinte víz alól eleresztett lövése így is élményszámba ment, védekezésben pedig sok labdát szerzett az együttes. A különbséget ezért sikerült négyre növelni, ami érezhetően megnyugtatta az együttest a záró nyolc perc előtt (15:11).

Az utolsó negyed első három magyar támadását gól zárta le, amivel el is dőlt a legfontosabb kérdés az összecsapáson (18:12). A japánok persze nem adták fel, egymást követő három gólt szerezve zárkóztak fel, de Jansik Szilárd megszakította az eredménytelen magyar támadások sorozatát. Nagy Ádám duplájával (21:16) két perccel a vége előtt már nem maradt esélyük a japánoknak, akik végül öt góllal maradtak alul.

„Feszült vagyok, mert japánok ellen mindig az az érzése van az embernek, mintha a homokot próbálná ökölbe szorítani, tudod a megoldást, mégis folyik ki a kezed közül. A japánok ellen, ahogyan a spanyolok edzője is fogalmazott, iszonyatos mennyiségű idegi energiát égetsz el. Edzőként azért is vagyunk idegesek ilyenkor, mert egyszerűen folyamatosan jönnek, ott lihegnek a nyakadba” – válaszolta az MTI kérdésére Varga Zsolt.

A szövetségi kapitány a vegyes zónában elmondta, az ázsiai együttes ellen mindig rendkívül nehéz, ráadásul az adott tornán belül egyfajta szigetként kell kezelni: „Akárcsak Fukuokában, most is nagyjából két és fél negyed után éreztük meg, mit kell csinálni ellenük, utána viszont olyan gólokat kaptunk, amik kontrákból, vagy kisebb technikai hibákból adódtak, ezekből mindenképpen tanulnunk kell a folytatásra.”

Varga Zsolt megjegyezte, hosszú a világbajnokság, luxus ennyi energiát elégetni a japánok ellen.

A szakember a japánok taktikájáról elmondta, ők kiszámolják annak a valószínűségét, hogy az ellenfél lövései milyen százalékban mehetnek be, ezzel szemben pedig kikalkulálják, a lefordulásból mekkora eséllyel lehetne gólt szerezni.

Nagy Ákos pályafutása első világbajnoki mérkőzésén volt a vízben, a fiatal játékos nagy mosollyal az arcán értékelt:

„Elképesztő érzés, vitathatatlanul ez eddigi karrierem csúcspontja. A japánok stílusa nagyon eszi az energiát, nehéz átállítani a fejeket arra, hogy bármi is történjék, ők jönnek előre."

(MTI)

Szurkolók gyülekeznek a Japán–Magyarország mérkőzésre a szingapúri vizes világbajnokságon az OCBC Aquatic Centre-ben

(Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)