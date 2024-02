Vizes-vb összefoglaló – Sós Csaba szerint ez egy hektikus világbajnokság volt

A medencés úszóválogatott szövetségi kapitánya volt, amivel elégedett, és volt, amivel csalódott volt a Dohában vasárnap befejeződött világbajnokságon.

„Lehet jó statisztikákat gyártani, és a földön is járni. Fukuokában egy aranyunk és hét döntős helyezésünk volt, most egy érmünk és tizenöt döntős helyezésünk, de az a világbajnokság és a magyar csapat is erősebb volt” – nyilatkozta az MTI-nek Sós Csaba a dohai világbajnokság zárását követően.

A szakember ugyanakkor megjegyezte, Kós Hubert, Milák Kristóf és Kovács Benedek hiányában összességében ez egy jó eredmény a magyaroktól, abban pedig többen is előre tudtak lépni – ellentétben a tavaly Japánban tapasztaltakkal –, hogy sikerült háromszor is jól leúszniuk az adott számukat.

A kapitány megjegyezte, amiatt viszont csalódott, hogy csak három váltónak sikerült kiharcolnia az olimpiai indulást: „Amennyiben mindenki a legjobb ideje körüli teljesítményt tudta volna hozni, akkor öt-hat staféta biztosan ott lehetett volna Párizsban. Sajnos ez nem sikerült”.

Sós Csaba a világbajnoksággal kapcsolatban megjegyezte, rendkívül hektikus viadal volt, hiszen volt olyan szám, amely „teljes” volt, így például Betlehem Dávid 1500 méter gyorson elért negyedik helye egy „totális” eredmény, de például női 400 méter vegyesen „a régi Hosszú Katinka 32 méterrel verte volna a mezőnyt".

Sós Csaba beszélt Milák Kristóf helyzetéről, akivel kapcsolatban a napokban az jelent meg a sajtóban, hogy megkezdte a medencés edzéseket:

„Amennyiben tényleg újra edz, az egy rendkívül örömteli dolog számomra. Ugyanakkor én nem párizsi szemüvegen keresztül nézem a dolgokat, hiszen ha egy ilyen tehetség valóban visszajön, akkor benne még ezen túl is lehet két olimpia”.

*

Kapás Boglárka ötödik helyen végzett 400 méter vegyesen.

Késely Ajna a 8. helyen végzett női 800 méter gyorson

Szabó-Feltóthy Eszter a negyedik, Molnár Dóra pedig a 7. helyen végzett 200 méter háton.

Holló Balázs nyolcadik helyen végzett 400 méter vegyesen.

Betlehem Dávid óriási egyéni csúccsal (14:51.48) a 4. helyen végzett 1500 méter gyorson.

***

Az amerikaiak nyerték a medencés úszóversenyeket

A magyarok Németh Nándornak köszönhetően egy bronzéremmel zárták a dohai világbajnokság medencés úszóversenyeit, és ugyan 2007 óta először nem szereztek aranyat, továbbra is minden vb-n legalább egyszer állhattak a dobogón.

A katari viadalon az 50 méteres medencében rendezett úszóversenyek során az amerikaiak végeztek az éremtábla élén: Egyesült Államok (8 arany, 6 ezüst, bronz), 2. Kína (7, 3, 1), 3. Ausztrália (3, 9, 4), 4. Hollandia (3, 3, 0), 5. Olaszország (2, 5, 5) … Magyarország (0, 0, 1).

***

A horvátoké az arany a férfi vízilabdatornán

A horvát válogatott nyerte a dohai férfi vízilabda-világbajnokságot, melynek döntőjében ötméteresekkel 15:13-ra múlta felül az olasz csapatot.

A végig rendkívül kiélezett és szoros fináléban a horvátok öt másodperccel a rendes játékidő vége előtt Rino Buric akciógóljával mentették döntetlenre az összecsapást.

Ez volt sorozatban a 3. vb-döntő, amely ötméteresekkel ért véget. Az olaszok az első három körben nem hibáztak, azután viszont kétszer is, Marko Zuvela pedig eldöntötte a finálét. A horvátok a négy között a franciákat is ötméteresekkel győzték le.

Horvátország 2007 és 2017 után története harmadik vb-győzelmét aratta.

A spanyolok végeztek a 3. helyen, a bronzmérkőzésen 14:10-re nyertek a torna meglepetéscsapata, a franciák ellen.

A magyar vízilabda-válogatott címvédőként a 7. helyen végzett, a helyosztón ötméteresek után 18:16-ra nyert a montenegrói csapat ellen.

***

KESZTHELYI RITA: ennél többet nem tudtunk volna tenni!

A dohai világbajnokság legjobbjának megválasztott Keszthelyi Rita, a női vízilabda-válogatott csapatkapitánya szerint mindent kiadott magából a magyar együttes, amely a fináléban nagy csatában 8:7-es vereséget szenvedett az amerikaiaktól.

„Nagyon büszke vagyok a csapatra, mert nagyon messziről indultunk, végig fogtuk egymás kezét, és így volt ez a vereség után is, szerintem ez legfontosabb, amit hazaviszünk” – nyilatkozta a 32 éves klasszis, aki elnyerte a legértékesebb játékosnak járó MVP-díjat, de véleménye szerint ez inkább a válogatottban eltöltött 16 évnek szól.

„Elképesztően fizikális meccs volt, a szívünket lelkünket beletettük, ennél többet egyszerűen nem tudtunk volna. Talán még a szerencse lehetett volna a végén velünk, de arra nem lehet játszani. Nagyon elfáradtunk a végére, rengeteget vett ki belőlünk a hollandok és görögök elleni találkozó is” – mondta a Mataro légiósa, aki megjegyezte, talán majd akkor fordulna át a mostani csalódottsága, ha nyáron a párizsi olimpián is döntőt játszana a gárda.

Keszthelyi Rita, az ezüstérmet nyert, hazaérkezett női vízilabda-válogatott csapatkapitánya érmével a reptéren

(Fotó: MTI/Lakatos Péter)