Karácsony ünnepén, hétfőn az arad-belvárosi római katolikus templomban 10.30 órától megtartott ünnepélyes szentmisén az evangéliumból történt felolvasások után ünnepi prédikációjában p. Artur Prenkievicz minorita házfőnök hangot adott exc. Pál József Csaba megyés püspök karácsonyi pásztorlevelének, amelyet a Nyugati Jelen legutóbbi, ünnepi számában közöltünk. A példabeszédben Pál József Csaba kifejtette: egyik barátja mesélte, hogy a nyári szabadsága alatt, valami beleesett a szemébe, és hosszú ideig, amíg ki nem vette onnan, szinte semmit nem látott, csak egy fekete pontot. Most, ahogy a karácsonyra készült, egyre gyakrabban látott embereket fekete ponttal a szemükben. Nem látják azt a szépséget, amit Jézus születése hozott, és amit az Ő jelenléte jelent ma is közöttünk. És bizony sok könny is fakad a fekete pont miatt. A világban felgyülemlett sok szenvedés és fájdalom miatt szinte alig lehet karácsony öröméről beszélni. Ennek a sok szenvedésnek egy részét sajnos, mi, emberek okozzuk egymásnak. Jézus „a világba jött, de övéi nem fogadták be” (Jn 1, 11.), olvassuk az Evangéliumban. Ez a „nem fogadták be” kulcsszó. Karácsony mély valósága sokszor csak a fenyőfáig ér el, de nem járja át a szívünket. Ha mégis igen, ez csak karácsony táján tart, azután elfelejtjük, vagy kidobjuk a megszáradt fenyőfával együtt. Utána jönnek azok a hétköznapok, amikor újra szenvedést okozunk egymásnak. Vajon ennek tényleg így kell lennie? Nem lehetne ez másként?

A szeretet Istene eljött közénk, elhozta nekünk a Szentháromság életét, és meghív minket ebbe az életbe. És mi, mintha mi sem történt volna, éljük az eredeti bűn okozta sebzett életünket, sebzett kapcsolatainkat.

Noha Ő felajánlotta nekünk azt az életet, amelyet Ő él a Szentháromságban.

A világba, a sötétségbe eljött a fény, Jézus Krisztus fénye. És ez a fény nem aludt ki, nemcsak tűnő, rövid ideig tartó fény volt ezelőtt kétezer évvel. Ma is világít, ma is eljön mindennap a világba. Jézus bekopog hozzánk is. Beengedjük? Engedjük-e, hogy bennünk eloszlassa a sötétséget, a reménytelenséget, kivegye a szemünkből, a szívünkből a fekete pontokat – ismertette a főpásztor karácsonyi üzenetét a minorita házfőnök.

Az ünnepi prédikációt követően sokan járultak szentáldozáshoz, illetve a bejárat közelében felállított betlehemi jelenetnél is egymást váltották a térdeplő, imádkozó hívek, magukba szálltak, átélték Jézus születésének a misztériumát.

A karácsonyi ünnepélyes szentmise a templomot megtöltő hívek révén nemzeti imánk közös megszólaltatásával, magasztos hangulatban zárult.