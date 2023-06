Állandó diakónusok az egyház és a hívek szolgálatában

Szent Pál apostol Timóteushoz írt első levelében a diakónusokról a következőképpen fogalmaz: „A diakónusok hasonlóképpen legyenek tisztességesek, ne kétszínűek, borisszák vagy piszkos haszonra lesők. A hit titkát őrizzék tiszta lelkiismerettel. Ki kell előbb próbálni őket, s csak akkor szolgáljanak, ha kifogástalanok. Az asszonyok szintén legyenek tisztességesek, ne legyenek rágalmazók, hanem mértéktartók és mindenben megbízhatók. A diakónus legyen egyszer nősült, s gyermekeinek és otthonának jó gondviselője. Aki ugyanis jól végzi szolgálatát, nagy megbecsülésre tesz szert, és bizalmat szerez magának a Krisztus Jézusra alapozott hitben.” (1 Tim 3, 8–13.)

Június utolsó szombatján, 24-én, Keresztelő Szent János születésének ünnepén a temesvári Szent György-székesegyházban Pál József Csaba megyés püspök három állandó diakónust szentelt: Baum Pétert, Kiss Mihályt és Piklor Lászlót. Jelenleg mindhárman a marosi főesperesség területén, az arad-belvárosi, az arad-ségai, valamint a kisiratosi egyházközségben laknak, dolgoznak.

„A mai nap nem csupán a ti életetekben kiemelkedő, hanem ünnep az egész egyházmegye számára. Köszönöm, hogy hallgattatok Isten hívó szavára, követtétek ezt a szót. Köszönöm mindazoknak, akik segítettek titeket ebben, elsősorban családotoknak, akik nélkül nem is lehetnétek állandó diakónusok. Szeretettel köszöntöm a Magyarországról érkezett állandó diakónusokat, különösen Molnár Ferenc diakónust, aki bizonyos értelemben a képzésetek koordinátora volt. Hálásan köszönjük, hogy Máriabesnyőn részt vehettetek a képzésen. Szeretettel köszöntöm a nagyváradi egyházmegyéből érkezett állandó diakónusokat, a jelen lévő lelkipásztorokat és híveket” – intézte szavait Pál József Csaba megyés püspök bevezetőjében az állandó diakónus jelöltekhez, valamint a jelenlévőkhöz.

A szentmisén részt vettek az evangélikus-lutheránus egyház aradi és temesvári képviselői. A liturgia zenei szolgálatát Bajkai-Fábián Róbert orgonista látta el.

Veni, Sancte Spiritus, et emitte caelitus lucis tuae radium – csendült fel a közismert himnusz, majd következett a jelöltek bemutatása.

Homíliájában Pál József Csaba megyés püspök a szerpapok feladatairól és szolgálatáról úgy fogalmazott: az állandó diakónusok a Szentlélek ajándékával megerősítve segítik a püspököt és papságát az Ige, az oltár és a jótékonyság szolgálatában mindenki iránt szeretetet tanúsítva. „Az oltár szolgái lesznek, hirdetik az Evangéliumot, előkészítik az áldozati adományokat és részesítik a híveket az Úr Testében és Vérében. Az ő feladatuk lesz, hogy a Püspök megbízása alapján erkölcsi buzdításban és hitoktatásban részesítsék a hívőket és a nem hívőket, vezessék a közös imádságot, kereszteljenek, áldják meg a házasságkötést és végezzék a temetési szertartásokat. Mindezt Isten segítségével úgy végezzék, hogy az emberek felismerjék bennük annak a Krisztusnak igaz tanítványait, aki nem azért jött, hogy Neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon másoknak” – mondotta a megyés püspök.

A szentbeszédet követően került sor a szentelési szertartásra. A jelöltek nyilvánosan is kifejezték szándékukat, hogy az állandó diakonátust az egyház szolgálatára és az egyházi előírások szerint készek vállalni, Isten iránti szeretetből és a nép javára. Miután a jelöltek a főpásztor elé térdelve tiszteletet és engedelmességet ígértek neki és utódainak, a megyés püspök így imádkozott: „Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned!”

Ezt követően az egybegyűltek együtt elénekelték a Mindenszentek litániáját, amely alatt a jelöltek a teljes önátadás jeleként arccal a földre borultak. Ezután a főpásztor, kézrátétele és imája által diakónussá szentelte a három jelöltet.

A szentmise végén a megyés püspök megköszönte mindazok hozzájárulását, támogatását, akik jó példával, imával kísérték az állandó diakónus jelölteket hivatásukban, valamint Veniamin Pălie főesperes-plébánosnak, aki a jelöltek képzését koordinálta.

A temesvári Püspökség sajtóirodája