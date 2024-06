Isten mindannyiunk számára gondoskodó, bajtól óvó Atya

Az arad-belvárosi római katolikus templomban június 13-án, csütörtökön 18.30 órától liliomszentelés előzte meg a páduai Szent Antal tiszteletére megtartott búcsúünnepséget. Elöljáróban p. Kalna Zsolt minorita atya arról beszélt, ahogyan Jézus átölelte, szerette a gyermekeket, amivel mindenkinek követendő példát adott. Az előtérben álló asztalkán felhalmozott fehér liliomokra, valamint a közelében a szüleik társaságában összegyűlt gyermekekre Isten áldását kérte, majd megszentelte őket is, a liliomokat is. Közben arra kérte a szülőket, hogy a Szentlélek közbenjárásával, a gyermekeik körében is terjesszék a hitet a mi urunk, Jézus Krisztus által. Ezt követően végigjárta a templomot, ahol megszentelte a fehér liliomokkal megjelent híveket is.

Ünnepélyes bevonulás, felemelő prédikáció

A gyermekek megáldása, megszentelése után a fehér liliomokkal ékesített feszület nyomában bevonult az aradi papság ft. és ns. Király Árpád főesperes-plébános társaságában. A Schola Kórus énekei után, a szentgyónás szövegének a közös elmondását követően a kórustagok olvastak fel a szentleckéből, majd Kiss Mihály szerpap az evangéliumból olvasott fel. Ünnepi szentbeszédében p. Kalna Zsolt a hivatások fontosságáról beszélt. Szent Antal életében számos csodát tett, amelyekkel segített a bajban lévő embereken. Nem csak életében, hanem halála után is segít. Ezt igazolja, hogy egyszer megkereste őt egy kisfiú, aki segítséget kért, mert a nagyapját műtötték. Odahívta a templom előterében lévő Szent Antal-oltárhoz, ahol együtt imádkoztak, miközben ő figyelte a fiú arcát, ahogyan teljes odaadással imádkozott. Attól bizonyára megkönnyebbült, mert szerinte, mindent megtett a nagyapja gyógyulásáért. Nagy meglepésére, másnap a fiúcska 20 osztálytársával együtt érkezett a Szent Antal-oltárhoz, ahol nagy fegyelemmel, egyenként imádkoztak. Bizonyára megértették: ha Szent Antal közbenjárásával imádkoznak Istenhez, nagyobb a valószínűsége a segítségnek. „El kell fogadnunk a tényt, hogy mindnyájan eszközök vagyunk Isten kezében, aki bizonyos embereket azért küld hozzánk, hogy tanuljunk tőlük. Idézzük fel azokat a pillanatokat, amikor Isten váratlanul belépett az életünkbe, akkor, amikor már senkire nem számíthattunk! Amikor már semmi jóban nem reménykedhettük, a Jóisten hirtelen a kezét nyújtotta felénk, és minden jóra fordult, mert Isten mindannyiunk számára gondoskodó, bajtól óvó Atya, akinek azonban meg kell hallanunk a hangját, az üzenetét” – zárta ünnepi prédikációját p. Kalna Zsolt minorita atya.

Közös könyörgés, himnusz

A Hiszek egy Istenben kezdetű imának a közös megszólaltatása után a könyörgést Matekovits Mihály olvasta fel, amelynek a mondataira kórusban válaszoltak a hívek.

Az ünnepi szentmise végén p. Blénesi Róbert plébános köszönetet mondott p. Kalna Zsolt atyának a mélyen szántó gondolatokért, a paptestvéreknek az ünnep megtiszteléséért, az alkalmazottaknak az előkészületekben végzett munkájukért a templomkórusnak a szép énekekért, a híveknek a részvételért. Mindannyijuknak azt kívánta: Páduai Szent Antal oltalmazza, segítse a családjaikkal együtt! Minden vendégnek kegyelmekben gazdag ünnepet, jó egészséget kívánt.

A közösen elmondott könyörgés után az ünnepélyes búcsús szentmise nemzeti imánk közös megszólaltatásával, felemelő hangulatban zárult.