„Jöjj Szentlélek az én szívembe!”

Vasárnap a Mosóczy-telepi római katolikus templomban 10.30 órától megtartott bérmálási szentmisére a koszorúval ékesített feszület nyomában vonult be a piros sálat viselő bérmálásra felkészített 32 fiatal után exc. Pál József Csaba temesvári megyéspüspök.

A főpásztort románul köszöntötte ft. Kalapis Damján plébános, utána magyarul Kiss Anna mondott köszöntőt: „Nagyméltóságú püspök atya! Az a megtiszteltetést ért, hogy a Mosóczy-telepi hívek, a bérmálásra készülő gyermekek, azok szülei, hozzátartozói nevében köszöntsem templomunkban a Püspök atyát. Nem, mint vendéget, hanem annál sokkal többként, mondhatom, haza tetszett jönni kicsiny, de összetartó közösségünkbe. Mi, akik minden vasárnap más, jeles örömteli vagy fájdalmas pillanatokban összejövünk, imádkozunk, beszélgetünk, kacagunk vagy sírunk, a plébánossal közösen tudjuk: soha nem vagyunk magunkra hagyva. A Szentlélek áldásával megerősödve, továbbra is imádkozunk Szentatyánkért, Ferenc Pápáért és Püspök atyánkért, aki templomunk védőszentjének a nevét is viseli. A bérmálás szentségében részesülni öröm a fiataloknak, a szüleiknek, a család minden tagjának. Püspök atya, én ebben a templomban voltam elsőáldozó, itt bérmálkoztam, majd a házasságunkat is itt áldották meg. Mindezt azért mondom el, hogy igazoljam: volt, van és lesz folytatás hovatartozásunkat illetően. A hitünk megtartásában vannak állomások, de nincs megállás. Köszönjük, amiért ebben ma megerősíti a közösségünket! Kérjük, hogy imáiban erősítsen meg bennünket, a hétköznapjainkban, a kétségeinkben és a hitünkben. Ehhez kívánok a Püspök atyának egészséget, kitartást azzal a tudattal, hogy a Mosóczy-telepi hívek imái is segíteni fogják Önt. Isten hozta a közösségünkbe!” – zárta köszöntőszavait Kiss Anna nyugalmazott tanítónő.

Exc. Pál József Csaba románul, majd magyarul mondta el: „Sok szeretettel köszöntöm és köszönöm a kedves szavakat. Köszönöm ezeket a fiatalokat, illetve a sok munkát, amit a plébános úr, a hitoktató és a kántor úr arra fordított, hogy ők valódi felnőtt keresztények legyenek. 32 fiatalt felkészíteni nagy munka, ezért a Jóisten áldja meg önöket, amiért vállalták, hogy ezeket a gyermekeket igazi keresztényi életre fogják nevelni. Köszönöm, hogy ebben kitartottak. Talán egy dolgot még a szívükre kötnék: legyen minden családban közös esti ima! A szívem vérzik, amikor fiatalokat megkérdezve, ki imádkozik esténként velük a családban? Amikor az 50 közül csak 4-5 gyermek jelentkezik, fáj a szívem, mert én úgy gondolom: ahol van közös imádság, ott a család összetart, ahol viszont nincs közös esti imádság, ott lassan porladni kezd, majd egy idő után elfogy. Nagyon a lelkükre kötöm: tegyék meg, amit a Jóistennek megígértek és ezeket a drága fiatalokat neveljék és vezessék igazi keresztény hitben! Azért, hogy az életben meg tudjanak állni a lábukon, ne érették soha egyedül magukat.” Utána közösen elmondták a szentgyónás szövegét, majd a szentleckéből a bérmálandó fiatalok olvastak fel magyarul és románul.

Az evangéliumból Kiss Mihály szerpap olvasott fel.

A főpásztornak a fiatalok felkészítésre vonatkozó kérdéseire ft. Kalapis Damján plébános a bérmálkozók nevében mondta el: „Főtisztelendő Püspök úr, a bérmálkozók kérik, hogy őket a bérmálás szentségében részesítse.” Erre a főpásztor megkérdezte: „Tanúskodik-e a plébános úr, hogy a bérmálandók megfelelően felkészültek és méltók a szentség felvételére?” „A bérmálandók megfelelő felkésztésben részesültek, és a szentgyónás által készültek elő a bérmálás szentségének a felvételére. Tehát hisszük, hogy méltók a Szentlélek felvételének a szentségére és Krisztus harcosai közé sorolhatják őket.”

Imádkozni, építeni és közösséget szolgálni

Exc. Pál József Csaba püspök szavai a fiatalokhoz: „Kedves bérmálkozók, ma Szentháromság vasárnap van, a Szentháromságot az Atya, Fiú és a Szentlélek teszi eggyé a szeretet révén. A Szentháromságon belül olyan erős a szeretet, hogy csak egy Istenről tudunk beszélni. Legyetek ti is ennek a Szentháromságnak a misszionárusai! Ha ugyanis magunkba zárkózunk, nem adjuk tovább a kincset, amit kaptunk, hanem magunknak akarjuk megtartani, ezáltal el is veszítjük. Ha az iskolában vagy a munkahelyen gyakran beszélünk Krisztusról, bizonyára nem mindeni veszi jó néven, mondván: miért kell ezekről folyton beszélni? Azért, mert mi Krisztus misszionárusai vagyunk e világban, ezért örvendenünk kell. Ha nincs meg bennünk ez az öröm, nagyon kérjük a Szentlelket, mert az ő első gyümölcse, az öröm. Aki a Szentlélekre hallgat, és megteszi annak a kérését, az megtelik örömmel. Nem néhány percig vagy óráig tartó örömmel, hanem azzal az állandó belső örömmel és békével, ami által érzi: milyen szép az élet, milyen jó a Jóistennel együtt lenni. Ez az öröm másokra is kisugárzik. Nem véletlenül mondják, hogy bizonyos emberektől, akivel találkozunk, békességet kapunk. Ez a békesség az, amit a Jóistentől kaptunk. Ne felejtsük el, hogy misszióban vagyunk, ezért megkérdezném: kedves keresztények, a környezetekben élők látva, hogy ti valódi keresztény életet éltek, ők megkívánják-e a hasonlót? Vannak-e megtérések? Tegnap négy felnőttet bérmáltam meg, akik a többi kereszténytől kívánták meg ezt az életet. Egy dolgot meg kell jegyeznünk: életet, csak élet tud fakasztani. Igazi hitet, csak igazi hit tud létrehozni. Ha körülöttünk az emberek nem térnek meg, akkor el kell gondolkoznunk: vajon azt élem-e, amit bérmálkozástól, a Jóistentől kaptam? Kérjük a Szentlelket, mert Ő minket is meg tud újítani, hiszem, hogy meg is akar újtani. Isten igéjére építsünk!

A szentmise előtt a bérmálkozókkal beszélgetve megkérdeztem a fiataloktól: mi volt szép a felkészítő alatt? Két fontos választ kaptam: baráti kapcsolatokat szőttek egymás között, illetve megerősítették a kapcsolatot a Jóistennel. Amint hozzáfűzték, nem igazán tudnak beszélni róla, de érezték, hogy közel kerültek a Jóistenhez. Mert a keresztényt három dolog jellemzi, senkit nem lehet a kereszténységbe fogadni, ameddig e három dolog nem történik meg az életében: imádkozik, építi a közösséget, és szolgál. A Szentlélek azt kéri tőlünk, hogy imádkozzunk, közben csendet is tartsunk, hogy meghalljuk az Ő válaszát is. Legfontosabb a vasárnapi szentmise, ahol a közösségünket építjük és szolgáljuk. Tehát imádság, közösség és szolgálat nélkül nincs igazi keresztény élet. Kérjük a drága Szentlelket, hogy erősítsen meg ebben, hogy megéljük azt, amit ígértünk és amit fogadtunk.

Mielőtt megkapnátok a Szentlelket, erősítsétek meg a keresztségi fogadalmat!” – zárta ünnepi prédikációját exc. Pál József Csaba püspök.

Bérmálás

„Amikor megkereszteltek titeket, nagyon kicsinyek voltatok, helyettetek a szüleitek és a keresztszüleitek vallották meg a krisztusi hitet. Most ti, személyesen valljátok meg, ezért megkérdezem: ellene mondatok-e a gonosz lélek minden cselekedetének és csábításának? Hisztek-e Istenben, a mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de feltámadt a halálból és ül az Atyaisten jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, akiben a mai napon, a bérmálás által különleges módon részesültök, ugyanúgy, ahogy pünkösdkor az apostolok részesültek? Hisztek-e a Katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, ez az Anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Készek vagytok-e ezt a hitet a hétköznapokban is tudatosan megélni és megvallani?”

Miután minden kérdésre a fiatalok pozitív választ adtak, a főpásztor elé járultak, vállukon a bérmaszülő tenyerével. Ft. Kalapis Damján plébános minden fiatalt megnevezett, majd a főpásztor a fiatal homlokára keresztet rajzolt a megszentelt mirhával, majd az arcát a jobb kezével megérintetve mondta: fogadd a Szentlélek ajándékának a jelét! Ezt követően a bérmaszülők felváltva olvasták fel a könyörgést magyarul és románul.

A bérmálási szertartás végén a megbérmált gyermekek szülei nevében egy szentképet ajándékoztak a főpásztornak, akinek ft. Kalapis Damján plébános magyarul és románul megköszönte a bérmálást, a paptestvéreknek a részvételt, majd ismertette az ünnepi miserendnek a programját. Végszóként a főpásztor köszönetet mondott ft. Kalapis Damjánnak a gyermekek bérmálásra történt felkészítéséért, illetve a szülőknek a keresztény szellemben történt nevelésért, majd kórusban háromszor kérték: Jöjj Szentlélek az én szívembe!