Több százan gyűltek össze az idei Békés–Bánáti Egyházmegyei Találkozóra

Kilencedik alkalommal rendezték meg a Békés-Bánáti Református Egyházmegye határokon átívelő találkozóját, amelyre október 7-én, szombaton Erdőhegy-Kisjenőn került sor.

Az 1912-tes adatok szerint a Békés-Bánáti Református Egyházmegye a Történelmi Magyarország legnagyobb egyházmegyéje volt, melynek területe Orsovától Szeghalomig, Pancsovától Csongrádig terjedt. Lélekszáma 211 250 fő volt. Trianont követően az egyházmegye Magyarország, Románia és Szerbia területén az aradi, bánáti, békési, csongrádi és temesvári egyházmegyékre oszlott.

Az egykori Békés-Bánáti Református Egyházmegye ma külön működő egyházmegyéinek tagjai gyűltek össze szombaton, hogy különböző események keretében fűzzék szorosabbá kapcsolatukat. Az események ünnepi istentisztelettel indultak, amely során Bogdán Szabolcs János királyhágómelléki püspök, délután pedig Fekete Károly tiszántúli püspök hirdetett igét. Bogdán Szabolcs János püspök a gyülekezet fontosságáról, az összetartozó közösség fontosságáról beszélt, amelyben mindenkinek megvan a maga önállósága, amelyben sokszor rendezetlenség és káosz uralkodik, de mindenki a maga erejéből valahogy mégis rendet teremt, a közösség összetartó ereje az emberek lelkében teremt rendet. Fekete Károly püspök az Istennel való közösség vállalásról beszélt. Az ezen alkalomból tartott úrvacsoraosztást Tóbiás Tibor György aradi esperes vezette, ugyanakkor az istentisztelet során az Aradi Református Egyházmegye Kórusa szolgált.

Az érdeklődők dr. Hegyi Ádám történész előadását is meghallgathatták, valamint két kiállítást is megtekinthettek, az egyik Brittich Erzsébet képzőművész kiállítása volt, a másik a templom építéséről készített képeket mutatta be.

Az eseményeken megközelítőleg nyolcszázan vettek részt, köztük az egyházmegyék gyülekezeteinek lelki vezetői és hivatalos személyek, köztük Tóth Csaba, Arad megye prefektusa, aki egy rövid köszöntővel optimizmusra igyekezett sarkallni a református gyülekezetet, amelynek 7000 tagja van, annak ellenére, hogy csak 5000-ren élik meg református hitüket. A prefektus rámutatott, hogy nem a búslakodásnak, hanem a cselekvésnek jött el az ideje, s tennünk kell azért, hogy egyéni szinten megéljük a magyarságunkat, a hitünket, s akkor közösségi szinten is megmaradunk.

(Fotók: az Erdőhegy- Kisjenői Református Egyházközség közösségi oldaláról/Torkos Márk Erik)