„Aki még nem kapott díjat, ne csüggedjen, mert ezt a hagyományt szeretnénk folytatni”

Ünnepelt a Temes megyei magyarság november 17-én az Újszentesi iskola étkezdéjében, ahol a Temes megyei RMDSZ szervezésében negyedik alkalommal adták át a Közösségért-díjakat. A megtisztelő díjat 2019-ben alapították az újmosnicai Kádár György ötletgazda kezdeményezésére, és azok a személyek vehették át az évek során, akik a rendszerváltás óta eltelt több mint három évtizedben a Temes megyében élő magyarok érdekében közképviseletet vállaltak, és munkájukkal erősítették a közösséget. Az újszentesi ünnepséget jelenlétével megtisztelte Markó Attila, az RMDSZ szórványképviselő-jelöltje.

A díjátadó ünnepség résztvevőit Molnár András, a Temes megyei RMDSZ elnöke köszöntötte, aki felelevenítette a díj történetét. „Örvendek, hogy a helyi szervezeteink segítségével minden évben sikerül megtalálni azt a 12 személyt, aki mindenki számára fontos közösségi munkájával kiérdemelte ezt a díjat. Nem tudunk minden évben minden település képviselőinek díjat adni, de senki se csüggedjen, mert ezt a hagyományt szeretnénk folytatni. Próbáljuk rotációs alapon elosztani a települések között az elismeréseket, hogy kiegyensúlyozott legyen a díjkiosztás” – mondta Molnár András, kiemelve, hogy a legtöbb díjazott a politikai, önkormányzati képviseletben dolgozott, a szórványra jellemző nehéz körülmények között, ahol a közösségi munka nem mindig hálás feladat és nem jelent feltétlenül sikerélményt.

Markó Attila jogász, akit az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásában való szerepvállalása miatt igazságtalanul meghurcoltak és ezért néhány évig külföldön élt, így fogalmazott: „Hazajöttem, és azért jöttem haza, mert minden nehézség ellenére van célom, van tervem, mindannyiunknak kell legyen tervünk! Mindig van remény, mindig van esély, lehetőség, van valami, amiért érdemes küzdeni. Itt vagyunk egy iskolában, ahol vannak magyar gyerekek is, úgy hallom, hogy egyre többen és ez jó dolog. Ha értük nem dolgozunk, akkor kiért, miért?”

Következett az esemény csúcspontja, a Közösségért-díjak és oklevelek átadása a magyar közösség 12 „apostolának” (Markó Attilát idézve), akik fáradhatatlan, áldozatos közösségi tevékenységükkel rászolgáltak az elismerésre. Posztumusz díjat vehetett át a majlátfalvi születésű, évtizedek óta Győrödön élő Fejes Mihály özvegye, aki a közösségi élet megszervezésével, a helyi katolikus templom felújításával, templombúcsúk és máriaradnai zarándoklatok megszervezésével szerzett elévülhetetlen érdemeket. A temesváriak közül elsőként Graur János újságíró, a Temesvári Új Szó, majd a Heti Új Szó főszerkesztője, a HÚSZ Baráti Körének létrehozója, a temesvári Magyar Ház visszaszerzésén évtizedekig munkálkodó közéleti személyiség vehette át a díjat, aki több mint 50 éve van az újságírói pályán. Sütő-Udvari Magda temesvári fogorvos, akit barátai Mókusnak becéznek, szintén évtizedek óta végez közösségi munkát, az RMDSZ Nőszervezet és a Temesvári Magyar Nőszövetség alapító tagja, a temesvári Városháza Kisebbségi Konzultatív Tanácsának volt elnöke, a 2005-ös árvíz után elindított Összetartozunk szórványprogram egyik kezdeményezője és éltetője volt. Méltó birtokosa lett a Közösségért díjnak Erdei Irma újmosnicai tanítónő, 1955-től 1989-ig betűvetésre, szép magyar beszédre tanította az újmosnicai magyar gyerekeket, majd a rendszerváltás után a református gyülekezet mindenese volt. Akárcsak a végvári Czudar István, aki már a rendszerváltás előtt kivette a részét a magyar közösségi életből, majd 1990-től ápolja a testvérkapcsolatot Végvár franciaországi testvértelepülésével, létrehozva a Riveto Egyesületet, 1992-től pedig két tanácsosi mandátumot töltött le a helyi önkormányzatban. A magyar közösségért saját bevallása szerint bármit megtesz a nagyszentmiklósi Keresturi Mária óvónő, a Makóval való testvérkapcsolat egyik éltetője, a Révai Miklós Társaság egyik alapítója, a Bisztray közösségi ház és az évente megszervezett nagyszentmiklósi Kakasfesztivál mindenese. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a közösségi munkában a bunyaszekszárdi születésű Gergely János, aki 1995-től szervezi az 1950-es években elnéptelenedett hegyi falu, Bunyaszekszárd lakóinak hagyományossá vált találkozóját, de neki köszönhető a Szekszárd–Lugos–Facsád testvérkapcsolat ápolása és a facsádi református templom felépítése is. A Gyergyószentmiklósról 1986-ban Varjasra települt Veress Anna óvónő, tanítónő is a helyi magyar közösség lelkes szervezője volt, népi hagyományokat, táncokat, pásztorjátékot tanított a helyi gyerekeknek, majd miután megszűnt a helyi magyar osztály, tíz évig fakultatív magyar órákat adott a román iskolába járó magyar gyerekeknek. A temessági Magiar Piroska a helyi katolikus templom kórusát vezeti, autodidakta módon megtanult orgonán játszani és színvonalas magyar közösségi rendezvényeket szervez. Az újszentesi id. Némedi Gábor helyi vállalkozó, 1990 óta RMDSZ-tag, 1992-től 2004-ig a helyi önkormányzat tagja, a földgáz újszentesi bevezetésének és az utcák leaszfaltozásának egyik kezdeményezője, szintén alaposan rászolgált a Közösségért díjra. A gyéri Tánczos Antal is a helyi magyar közösségi élet szervezője, hosszú ideig RMDSZ elnök, 2004 és 2016 között a gyéri önkormányzatban képviselte a magyar közösség érdekeit. Végül a buziásfürdői Enyedi András vehette át a megtisztelő díjat, aki 1994-ig állomásfőnök volt Buziásfürdőn, a rendszerváltás után megszervezte a helyi református közösséget, közösségi házat létesített a számukra, miközben a helyi RMDSZ szervezetet is vezette és kiharcolta a gyógyfürdő parkjából nyomtalanul eltűntetett, Deák Ferenc padja néven ismert emlékmű újraállítását a közösségi ház udvarán.

A megható pillanatokban bővelkedő ünnepséget az újszentesi Szépkorúak fellépése zárta, akik Bálint József karnagy vezetésével, magyar nótacsokorral örvendeztették meg az egybegyűlteket.