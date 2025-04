Amerikai tulipánfát ültettek a Bujor Buda parkba

Felajánlásként kapott amerikai tulipánfát ültettek a Bujor Buda parkban a Városháza megbízottai. A már szinte felnőtt, nagyméretű fát hétfőn ültették el, azt remélve, hogy ha jól érzi magát, már a nyáron kellemes árnyékot adhat.

A helyszínre ellátogató polgármester azt ígérte, hogy a mostani faültetés nem az egyetlen lesz, amire a következő időszakban sor kerül, ugyanis az önkormányzat ígéretéhez híven a Forradalom útján kivágott fákat is pótolja. Mint arról, már többször is írtunk, számos beteg, idős, vagy még egészségesnek látszó fa esett már a láncfűrészek áldozatául különböző okok miatt, ahogy számtalanszor az is megesett, hogy egy-egy vihar, vagy erős szél csavarta ki a fákat. A tavaly Aradon járt szakértők szerint a főúton még mindig sok fa van, amit már rég ki kellett volna vágni, arra pedig mi lakosok volnánk kíváncsiak, hogy a fák törzsére 8-10 évvel ezelőtt felfuttatott karácsonyi füzérek, mit keresnek még mindig a fákon, amik lassan benövik az égősorokat és rozsdássá teszik a fák törzsét.

A kivágásra ítélt fák pótlására az önkormányzat saját költségvetéséből különített el egy bizonyos összeget, viszont mivel a kisméretű fák meg sem maradnának a környező óriások mellett, és talán a csemetéknek is nehézséget okozna az egészséges növekedés, az önkormányzat felnőtt fákat fog ültetni. A tervek szerint a zöld övezetbe hársfák kerülnek a kivágott fák helyére, és remélhetőleg az egészséges fák mihamarabb árnyékot és tiszta levegőt adnak, illetve további helyet a központban előszeretettel fészkelő varjaknak.