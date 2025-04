Bírálatok és eredmények. Íme a fogyasztóvédelem további tervei

Azt követően, hogy az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) vezetője, Cristian Popescu Piedone Aradra látogatott és az Arad Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőreivel együtt több vendéglőt, boltot és pékséget ellenőrzött a városban, Arad megye új prefektusa Mihai Pașca megbeszélésre hívta a megyei fogyasztóvédelmi hatóság vezetőjét.

A megbeszélésről a prefektus közösségi oldalán megosztott bejegyzésében tájékoztatta követőit, elkeserítőnek nevezve azt, ahogy és amilyen módon az aradi fogyasztóvédők munkájukat végezték az ANPC vezetőjének látogatásáig. A támadó hangvételű és a helyi erőket lebecsülő bejegyzésre a megyei fogyasztóvédelem egy tevékenységi beszámolóval reagált, amelyben összegzik, hogy tavaly összesen 2757 reklamációt kezeltek, s a számok idén sem kecsegtetnek kevesebbel, mert már most 788 esetben jártak el. Az említettek mellett az aradiak 1759 ellenőrzést végeztek tavaly, s ennek közel negyedét már most teljesítették, mert idén már 506 ellenőrzést tartottak. A főként a törvények betartását vizsgáló ellenőrök egész Arad megyében, de főként a határátkelők környékén végeztek ellenőrzéseket. A kiszabott bírságok értéke tavaly 6 353 000 lej volt, idén 2 011 500 lej, ami még tovább fog gyarapodni. Mindezen ellenőrzéseket 7 ellenőr végezte megyénkben, de így is, az intézmény szűkös munkaerejével 23 877 kereskedelmi egységet sikerült ellenőrizni. A közleményben ugyanakkor kijelentik, hogy továbbra is a fogyasztók védelméért dolgoznak.

A megbeszélés eredménye

Az április 3-án zajló megbeszélés tanulságait a prefektus sajtóközleményben közölte. Az Arad Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője, Adriana Sucigan-Foghiș és a prefektus között zajló beszélgetésbe az ANPC vezetője, Cristian Popescu Piedone telefonon keresztül csatlakozott, havi ellenőrző akciókat szervezve a megye és municípium területére vonatkozóan.

„Az ANPC elnökével és Foghiș-Sucigan asszonnyal folytatott beszélgetés során meghatároztuk a következő időszakra vonatkozó együttműködési feltételeket, mindent biztosítva, hogy az ANPC védhesse az aradi fogyasztókat. Az ANPC vezetőjével megbeszéltek alapján közös ellenőrző akciók szervezését határoztuk meg, amelyekre havi rendszerességgel kerítünk sort az ANPC ellenőrei és más ellenőrző hatóságok részvételével. Arra biztattam az ANPC vezetőségét, hogy nyíltan kommunikáljanak tevékenységükről és eredményeikről, hogy a lakosok helyes információkkal rendelkezzenek. Fontos, hogy a közösség tudatában legyen annak, hogy a hatályban lévő szabályok megszegését nem tűrjük” – közölte a prefektus.

A prefektus az aradi vállalkozóknak is üzent:

„Mivel témában vagyunk, szeretném közölni a kereskedelmi egységek tulajdonosaival, hogy a törvények szerint és erkölcsi szempontból is fogyasztóik egészségét és jogait az első helyre kell tegyák. Szándékunkban áll meghallgatni az aradi vállalkozókat, és támogatni őket, de egyértelműen az olyan esetekben, mint amilyenekre az elmúlt napokban fény derült, nincs mentség. Ami az aradiakat illeti, arra bíztatom őket, hogy minden szabálysértést jelentsenek be, és teremtsenek lehetőséget a megyei fogyasztóvédelmi ellenőrök számára a beavatkozásra” – áll a közleményben.