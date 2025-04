Böjte Csaba előadása Aradon

Inspiráló előadásra várja az érdeklődőket a Mathias Corvinus Collegium (MCC) a Szülők Akadémiája rendezvénysorozat keretében április 14-én, hétfőn 18 órakor a Jelen Ház nagytermébe.

A rendezvénysorozatot a felmerülő kérdések megválaszolása, a támogató szülői attitűd tudatosítása és kialakítása érdekében indította az MCC. Az események egyúttal jó alkalmat biztosítanak a szülők számára, hogy megismerjék az MCC képzési programjait.

Ezúttal Böjte Csaba időtlen üzenetével ismerkedhetünk meg: mindenkiben ott rejlik a jóság, még akkor is, ha a külső körülmények vagy a nehéz sors próbára tesz bennünket. Hivatása számos gyermek mellé állította támaszként, megfigyelte, hogy a legnehezebben kezelhető, látszólag csintalan gyermekekből is „ki lehet szeretni a jót”, ha türelemmel, szeretettel és odafigyeléssel közelítünk hozzájuk. Hisz abban, hogy mindenki képes változni, és hogy a szeretet ereje képes mindent legyőzni. Csaba atya gondolatai, mély hitéből fakadó tanácsai töredezett, zilált világunkban nem is lehetnének aktuálisabbak.

A ferences rendi szerzetes, Böjte Csaba nemcsak prédikációkban és vallási tevékenységekben éli meg hivatását, hanem közvetlen kapcsolatba lép a rászorulókkal, különösen a gyermekekkel. 1992-ben kezdett el gyermekotthonokat alapítani, ahol elhagyott és nehéz sorsú gyermekek számára biztosít menedéket, nevelést és szeretetteljes környezetet.

