Boltokban és vendéglőkben ijesztget a fogyasztóvédelem mumusa

Szomorú, komikus, röhejes… mindenki döntse el maga, hogy napjainkban a kereskedők jelentős része sem istentől, sem semmilyen intézménytől nem fél, ha a profitját érzi veszélyben, de még ha előre bejelentett ellenőrzésre is számít egy bukaresti „főmufti” részéről, akkor sem készül a látogatásra.

A szolgáltatók és a fogyasztók között kialakult helyzeten látszólag egy ember mégis szeretne változtatni, és ezért hajlandó tenni is, Cristian Popescu Piedone, a Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) feje, aki nem riadt vissza attól, hogy a szolgáltatói, és főként a közétkeztetési ágazatban működő vállalatok rémévé váljon. Persze egykori politikusi pályáját tekintve és a közösségi médiában keringő, az ellenőrzések során készített videóit elnézve motivációját és fellépésének célját is górcső alá vehetnénk, de maradjunk azon a gondolatvonalon, hogy Piedone a lakosok és a fogyasztók javát szolgálja. Videóival rá akarja ébreszteni az embereket arra, hogy joguk van tiszta környezetben elkészített, egészséges ételeket vásárolni, és jogukban áll reklamálni is, ha a szolgáltató/közétkeztető egység sárba tiporná fogyasztói jogát. Most egyesek azzal is példálózhatnának, hogy őket bizony nem érdekli a vendéglők és más közétkeztetési egységek helyzete és nyomora, de mi van akkor, ha egy pékségben, egy olyan helyen, ahol mindennapi kenyerünket készítik mocsok és marékszámra szedhető mindenféle fajtájú rovar mellett dagasztják a kenyerét. Az előállítási, tárolási folyamatokba a fogyasztók nem nyernek betekintést, a Houdini féle trükkök mikéntjének feltárására pedig nincs is lehetőség. Mit tehet hát a fogyasztó? Reklamál és az olyan szervek szakértelmére bízza magát, akiknek jogukban áll belesni a színfalak mögé. A szánalmas csak az, hogy az érdemi eredmények eléréséhez Románia-szerte ennek a Piedone nevű mumusnak a megjelenésére volt szükség.

Április elsején, bolondok napi tréfaként, ha már Piedone és csapata Temesváron ellenőrizte és függesztette fel egyes kereskedelmi egységek tevékenységét az észlelt hiányosságok és kritikán aluli kosz miatt, Aradra is betért nem kis felbolydulást keltve a városban. A „főellenőr” 12 kereskedelmi egységet látogatott meg, többnyire éttermeket, gyorséttermeket, pékségeket és még egy second hand üzletet is. Ellenőrzései során 26 szabálysértési szankciót szabott ki három figyelmeztetést adott át és 23 bírságot szabott ki (most osszunk és szorozzunk, minden cég legalább két bírságot kapott?), összesen 288 000 lej értékben. Ugyanakkor az ellenőr leállította több mint 14 988 lej értékű élelmiszer árusítását, illetve 10 szolgáltatói egység tevékenységét ideiglenesen felfüggesztette, arra az időre, míg egy újbóli ellenőrzés során nem találják megfelelőnek a működési körülményeket, hogy ismét megnyithassanak.

A fogyasztóvédelem tájékoztatójában részleteket is megosztott a nyilvánossággal az ellenőrzött cégekkel kapcsolatban.

A Kushmin Pékség Kft.-nél az ellenőrzés során azt találták, hogy a cég nem rendelkezik megfelelő működési engedélyekkel, nem tájékoztatja fogyasztóit a termékek súlyáról, és nem biztonságos az ott készített termékek fogyasztása (a kosz miatt), ezért 80 000 lej bírságot szabtak ki a cégre és 155,6 kg pékáru forgalmazását, összesen 3540 lej értékben tiltották meg. Maradva a pékáruknál a Naco Kft., vagyis a Nelu Brutaru volt az egyetlen hely, ahol azt látták, készültek az ellenőrzésekre, és elkezdték lecserélni a régi, elhasználódott tepsiket, tároló és szállító polcokat és egyéb eszközöket. A cég meg is úszta egy 10 000 lejes bírsággal, de a régi eszközök végleges kicseréléséhez így is bezárták egy időre a boltot.

A Weiwei Ma Kft. (kínai étterem) két bírságot kapott 2500-2500 lej értékben a nem biztonságos termék előállítási és tárolási módszerek miatt, illetve 33,93 kg termék árusítását tiltották meg 444 lej értékben leállítva a vendéglő tevékenységét a helyzet rendezéséig. Ugyanígy a West Seller House Kft. is a nem biztonságos tárolási és előállítási körülmények, az eladott termékek nem pontos mérése, a fogyasztóknak a termék súlyával kapcsolatos tájékoztatásának elmulasztása miatt kapott két bírságot 40 000 lej értékben, 20,3 kg termék árusítását vonva ki a forgalomból 421 lej értékben.

A diákokról sem feledkeztek meg. Az ellenőrző körút során a Gazdasági Líceum kantinját látogatták meg, ahol lejárt termékeket, nem megfelelő eszközöket, koszos ételliftet, koszos raktárakat és koszos szellőztető rendszert találtak. Az iskolában 4 kg termék forgalmazását 141,5 lej értékben tiltották meg, a szolgáltató 10 000 lejes bírságot kapott, írásos figyelmeztetést és tevékenységét a helyzet kezeléséig felfüggesztették. Az iskolai ellenőrzést a diákság örömmel fogadta. A nap folyamán számos diák követte Piedonét az ellenőrzésre váró kereskedelmi egységekhez, s az ellenőr nevét skandálták végig a főúton.

A Trans Adimar Kft. a nem megfelelő (fa) munkalapok, az italok tárolására szolgáló hűtők más célokra használása és a higiéniai szabályok be nem tartása miatt kapott bírságot 10 000 lej értékben. A legsúlyosabb helyzet az újaradi Carrefour szupermarketnél volt, ahol négy bírságot szabtak ki 14 000 és 45 000 lej közötti értékben a szörnyű tisztasági, tárolási és készétel előállítási körülmények/eljárások miatt. A gastro pultnál pedig megkérdőjelezhető minőségű termékek forgalmazása miatt függesztették fel az eladásokat. A szupermarket 2570 lej értékű termék eladását kellett felfüggessze. Mind a Carrefour, mind a Trand Adimar vállalat tevékenyégét felfüggesztették, előbbi esetében a lefolyóba öntött olaj okozta dugulás és egyebek miatt Piedone véleménye szerint még egy hónap múlva sem nyithatnak ki ismét.

A Man Coline Kft. esetében a rozsdás, koszos, elhasználódott berendezések, a fagyasztott és friss áruk összekeverése és együtt tárolása, azonosító nélküli hús, szósz és egyéb termékek, koszos és elhasználódott bútoro, de főként a kosz miatt (bogarak) 28,7 kg összesen 424 lej értékű termék árusítását tiltották meg. A kereskedelmi egység tevékenységét felfüggesztették és 10 000 lejes bírságot kapott.

A Mela&Eli pékség a koszos és elhasználódott tepsik miatt, improvizált elektromos vezetékek miatt és a koszos helyiség miatt 10 000 lejes bírságot kapott, ideiglenesen bezárták, és 86 lej értékű áru forgalmazását tiltották meg.

A hotelek sem maradtak le a listáról, jelen esetben a Continental Hotelről beszélhetünk, ahol koszt, penészt, rozsdás és elhasználódott konyhai eszközöket, a sütemények esetében súlybeli csalásokat, a hűtők esetében nem megfelelő tárolási körülményeket, nem megfelelő mérő eszközöket és elhasználódott edényeket találtak. A hotelt 50 000 lej bírsággal sújtották. 106,5 kg étel forgalmazását tiltották meg 6431 lej értékben, és kötelezték a hotelt az észleltek kijavítására.

Az Express Investa&Solutions Kft. esetében a nem megfelelő tárolási körülmények miatt két 25 000 és 2500 lej közötti bírságot szabtak ki, 10.8 kg 844 lej értékű élelmiszer forgalmazását tiltották meg, és hat hónapra felfüggesztették a vállalat működését.

A már említett second hand bolt, a Hashtag TML Kft. sem marad le a listáról, ami lényegében mások által kidobott ruhákat, játékokat forgalmazott, amelyeket még csak ki sem mostak, hajszálak és gyanús foltok voltak a ruhákon. A cég figyelmen kívül hagyta azt a tényt is, hogy használt alsóneműket tilos volna árusítaniuk, így 4000 és 1000 lej közötti bírságot kaptak, s a polgármestert telefonon felkeresve, Piedone egy hulladékszállító járművet kért, amivel 1155 kg ruhát és egyéb terméket szállíttatott a hulladéklerakóba.

Piedone a keddi ellenőrzések után azt ígérte, a napokban tovább folytatja a város kereskedelmi egységeinek, vendéglőinek, piacainak vizsgálatát. Lépte nyomát bezárt vendéglők jelzik, s hogy ennek mennyi haszna lesz, az majd idővel kiderül.