Drogkereskedelemben való részvétellel gyanúsítanak egy temesvári rendőrfőnököt

A temesvári 1-es számú rendőrkapitányság vezetőjét kábítószer-használattal és kereskedelemmel kapcsolatos ügyben vitték kihallgatásra, írja az Opinia Timișoarei internetes újság. A DIICOT nyomozói több házkutatást tartottak szombatról vasárnapra virradó éjszaka, amelyek során kábítószert és drogok forgalmazásával kapcsolatos eszközöket fedeztek fel. A temesvári drogellenes akciót a Szervezett Bűnözés és Drogellenes Brigád (DIICOT) ügyészei hangolták össze.

A nyomozók házkutatást tartottak a rendőrkapitányság vezetőjének otthonában és más, kábítószer-használattal és kereskedelemmel gyanúsított személyek tulajdonában lévő helyeken. A nyomozóknak információjuk volt arról, hogy a rendőrfőkapitány temesvári otthonában gyakran szerveznek olyan bulikat, ahol nagy kockázatú (ún. kemény) drogokat fogyasztanak. A különböző helyszíneken végzett házkutatások során kábítószert, valamint kábítószer-vásárlásra előkészített pénzt találtak, a legnagyobb mennyiség 4 kg kannabisz volt. A meghallgatások egész éjszaka zajlottak. Az 53 éves rendőrfőnököt és azt a 38 éves férfit, akinek otthonában 4 kg kábítószert találtak, 24 órára őrizetbe vették, és bíróság elé állítják őket. A házkutatások nyomán kihallgatott többi személy ellen szabadlábon folytatnak vizsgálatot.

A Román Rendőrség (IGPR) vasárnapi közleménye szerint a rendőrség még 2024 áprilisában hivatalból eljárást indított, miután egy Temesváron létrehozott drogkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet tevékenységéről értesültek.

A nyomozás során kiderült, hogy az ügyben a Temes megyei rendőrség egyik rendőre is érintett. Az 53 éves rendőr 2025 februárjában és márciusában saját lakásán magánrendezvényeket tartott, amelyeken a résztvevők kábítószereket (3-CMC-t, kokaint, amfetamint, valamint 2MMC-t) fogyasztottak. Ugyanebben az ügyben egy 38 éves férfi is érintett, aki 2025 folyamán kábítószereket szerzett be eladás céljával. A hatóságok szombaton 11 helyszínen tartottak házkutatást, amelyek nyomán több mint 3,8 kilogramm kannabiszt, 25 gramm kristályt (3-CMC), valamint precíziós mérlegeket, aprítógépeket, kábítószerek nyomát viselő tárgyakat, pénzt és egyéb bizonyítékokat gyűjtöttek be.

A Temes megyei rendőrfelügyelő elhatárolódik az ilyen jellegű magatartásoktól és támogatást nyújt a nyomozóknak az ügy felderítéséhez. Az előzetes letartóztatásba helyezett rendőrt felfüggesztették állásából.

Rendőrségi fotók a lefoglalt drogokról