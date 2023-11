Erdélyi Kingát újraválasztották az elnöki tisztségbe

November 8-án, szerdán az RMDSZ Arad Megyei Szervezetének a székházában tartották az Arad-Vlaicu kerület szervezetének a tisztújító közgyűlését. Ott a szép számban megjelenteket Erdélyi Kinga elnök üdvözölte, megköszönte, amiért a szabadidejüket áldozzák a tisztújításra, majd kifejtette: az Aurel Vlaicu negyed, az UTA és a Poltura környék magyarsága tartozik a szervezethez. Feltette a kérdést: a tagok mit szeretnének tenni annak érdekében, hogy a közösséget még jobban összehozzák. Tulajdonképpen ez volt a célja egy évvel ezelőtt, amikor átvette a szervezet vezetését. A beszámoló előtt köszöntötte Fekete Károlyt, az RMDSZ Kulturális Szakbizottságának az elnökét.

Elnöki beszámoló

Ami az elmúlt év tevékenységét illeti, amit maga eltervezett, azt meg is valósította. A Szent Iván-esten száznál többen vettek részt, mindnyájukat megvendégelték. Az RMDSZ támogatásával, Bognár Levente és Horváth Júlia városi tanácsosok támogatásával megvalósított projekt annyira sikeres volt, hogy a résztvevők azt kérték: tegyék hagyományossá a Szent Iván-napi estet. Úgy tervezik: a továbbiakban a helybeliek mellett meghívják Arad kerületeinek az RMDSZ-elnökeit is, hogy az ünnepet továbbítsák a maguk kerületeiben élő magyarokhoz is. A kerület tagjai részt vettek a Kisjenőn megszervezett kolbászgyúró fesztiválon, ahol jól szerepeltek. Részt vettek az RMDSZ szervezte futballkupán is, s az idei Aradi Magyar Majálison a bográcsos-versenyen a csapatuknak sikerült megszereznie az Arany fakanalat. A kerületi vezetőség jóvoltából sikerült a jelezett eredményeket elérniük azzal együtt, hogy nem rendelkeznek olyan helyiséggel, ahol programokat tudnának szervezni. Szerencsére, az arad-gáji óvoda épületének a teteje már fel van újítva, és lehetőség kínálkozik, hogy egy projekt támogatásával sikerül majd teljesen felújítani. Ha megtörténik, akkor ott lehetőség kínálkozik egy közösségi ház kialakítására is. Azt tervezik, hogy az idei kisjenői kolbászgyúró fesztiválon a kerületből egy csapat ismét részt fog venni. Az RMDSZ szervezte bálokat maguk is hirdetik, részt vesznek rajtuk, minél több embert kívánnak oda mozgósítani. Tekintve, hogy Aradnak nincs sem gyermek, sem felnőtt néptánccsoportja, azon dolgozik, hogy egy oktató közreműködésével, gyermek- és felnőtt néptánccsoportot indítsanak be. Dalárdát is terveznek, ami a gáji parókián jól működik, de csak akkor lehetséges hasonlót létrehozni, ha kerül hozzá helyiség. Közösséget építeni, nagyon nehéz, de ha közösségi ház kerül, ott nagyon sok programot, szakköröket is lehet majd szervezni. A kerületben van több olyan épület, amely alkalmas lenne közösségi tevékenységre, de azokat rendbe kell hozni. Maga bevállalta a közösségépítést, amit, ha további bizalmat kap, folytatni kíván – zárta tevékenyégi beszámolóját Erdélyi Kinga elnök, aki hozzáfűzte: ha az RMDSZ nem lett volna, a közösségépítésen sem lehetett volna dolgozni. „Csak úgy lehet eredményeket elérni, ha a tevékenységeken részt veszünk, az érdekvédelmi szövetségre szavazunk és felekezeti hovatartozástól függetlenül, összefogunk, egymást támogatjuk.”

A tevékenységi beszámolóhoz a jelen lévő Erdélyi István, Kinga édesapja hozzáfűzte: október 6-a előtt minden évben, diákok és fiatalok számára autóbuszos kirándulást szerveznek az 1849-es világosi fegyverletétel helyszíneire.

A beszámolóhoz Barbócz Izabella, magyar kisebbségi tanfelügyelő hozzáfűzte: a Rákóczi Szövetség jóvoltából, az Arad megyei magyar nyelvű oktatás is kapott iskolabuszokat. Az aradi Aurel Vlaicu Általános Iskola magyar tagozata is kapott egy iskolabuszt, amivel a környező falvakból szállítja ingyen a gyermekeket az iskolába, illetve délután haza. A délutáni programhoz ingyenes ebéd is párosul. Beszámolója után felkérte a jelen lévőket, ha vannak jobbító ötleteik az anyanyelvű oktatás minőségi javításához, azokat mondják el!

Erdélyi István leköszönt RMDSZ-elnök hozzáfűzte: a gyermekek a haszonélvezői az érdekvédelmi szövetség kiharcolta jogainknak és oktatási feltételeinknek.

Fekete Károly, az RMDSZ Arad Megyei Szervezete Kulturális Szakbizottságának az elnöke felhívta a jelenlévők figyelmét a jövő évben esedékes négy választáson való részvételnek a fontosságára. Ha az embereink nem kapnak helyet a különböző intézmények vezetőségeiben, illetve a parlamentben, akkor nincs semmiféle támogatás. Arra kérte hallgatóságát: ne zárkózzanak be, hanem élvezzék az RMDSZ, illetve az aradi magyar közösség összefogásával működő intézményeinket, mint a Kamaraszínház, az Ereklyemúzeum stb. Külön megdicsérte Druk Melinda zenetanárt, amiért minőségű gyermekkórust hozott létre, ami Horváth Tünde óta szinte nem is létezett.

Miután Erdélyi Kingát a közgyűlés megerősítette elnöki tisztségében, Tari Évát alelnöki, Barbócz Izabella kisebbségi tanfelügyelőt titkári teendőkkel bízták meg, kijelölték a megyei küldöttgyűlésen résztvevő tagokat Popescu Annamária, Czakó Andrea, Varga László, Boros Judit, Farkas Éva, Tari Éva Andrea, Csiki Gizella és Papp Anna személyében.

A tisztújító közgyűlés baráti hangulatban zajlott le.