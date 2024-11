„Ez a mai este a jelhagyásnak az ünnepe”

A temesvári Református Esperesi Hivatal udvarán az elmúlt hét végén ünnepélyes keretek között leleplezték az impériumváltás után létrejött Bánáti Református Egyházmegye első két esperesének, Szabolcska Mihálynak és Zöld Mihálynak az emléktábláját. Elkészítésüket Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa támogatta, amelynek képviseletében dr. Kőrösi Viktor Dávid vezető konzul vett részt az ünnepségen. A míves emléktáblákat Ungor Csaba szobrászművész készítette.

A két, egyházi és irodalmi téren is egyaránt nagyot alkotó személyiség jelentőségét Szekernyés János helytörténész méltatta. Szabolcska Mihály, aki 1899 és 1928 között szolgált református lelkészként Temesváron, költőként „Ady Endrének és Karinthy Frigyesnek köszönhetően negatív előjellel maradt meg a köztudatban (Költőcske Mihály), pedig a maga idején ünnepelt költő volt” – mondta Szekernyés János, kiemelve, hogy az utóbbi időben irodalmi téren is javult a megítélése. Vitathatatlan érdeme volt a temesvári református bérpalota felépítése, illetve az is, hogy az első világháború alatt összetartotta a gyülekezetet, majd az impériumváltás után a nyilatkozataival és a költeményeivel is megpróbálkozott azzal, hogy a Bánság magyarságát a szülőföldjén való maradásra késztesse, a magyar intézmények megtartása és létrehozása érdekében munkálkodott. 1922-ben részt vett az Országos Magyar Párt helyi szervezetének a létrehozásában, amelynek országos alelnökévé is választották. Hozzá hasonlóan a végvári születésű Zöld Mihály is költőként és egyházi személyiségként végzett kiemelkedő tevékenységet, kiadta A református gyermek első valláskönyve című művét, a magyar gyerekek vallásos nevelésének szolgálatában. Szabolcska Mihály 1920 és 1926 között, Zöld Mihály 1926 és 1931 között volt a Trianon után létrehozott Bánáti Református Egyházmegye esperese.

Az emléktáblák állítását kezdeményező Bódis Ferenc, a Temesvári Református Egyházmegye esperese megköszönte Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának és dr. Kőrösi Viktor Dávid vezető konzulnak a támogatást, valamint Ungor Csaba szobrászművésznek és dr. Bodó Barna egyetemi tanárnak a segítségét, akik lehetővé tették az emléktáblák megvalósulását. „Szabolcska Mihály példát mutatott emberségből és kitartásból, a költészetével pedig megkésve képviselt egy olyan költészeti irányt, ami a végnapjait élte, de annak jeles képviselője volt” – mondta Bódis Ferenc –, Zöld Mihály a vallásoktatás területén vállalt kiemelkedő szerepet, a gyerekek kezébe adta az első vallásos tankönyvet. Mindketten az impériumváltás utáni nehéz, embert próbáló időszakban töltötték be az esperesi tisztséget a Bánáti Egyházmegyében”.

Dr. Körösi Viktor Dániel vezető konzul ünnepi köszöntője során felidézte, hogy a Temesvári Református Egyházmegye képviselői keresték meg a Kolozsvári Főkonzulátust azzal a kéréssel, hogy emlékhelyet szeretnének állítani Szabolcska Mihálynak és Zöld Mihálynak. „Mi legjobb tudásunk és erőnk szerint igyekeztünk segíteni, hogy az emlékplakettek elkészüljenek, ennek a kooperációnak köszönhetően volt erőnk ahhoz, hogy közösen lenyomatot hagyjunk Temesváron. Ez a mai este ennek a jelhagyásnak az estéje, az ünnepe és bízom abban, hogy sok ilyen esemény közös megélésére lesz még lehetőségünk.”

A továbbiakban ünnepi köszöntőt mondott Halász Ferenc Temes megyei helyettes főtanfelügyelő, az RMPSZ országos alelnöke, aki külön megköszönte a vezető konzulnak, hogy a magyar kormány az óvoda- és bölcsőde alapítási program keretében magyar bölcsőde létrehozását támogatta Lugoson, és folyamatban van a temesvári bölcsőde létrehozása is, valamint az utóbbi években Temes megye több mint egymilliárd forint értékű támogatást kapott az oktatási infrastruktúra fejlesztésére. Farkas Imre frissen beiktatott városi tanácsos rövid köszöntője után Szabolcska Mihály és Zöld Mihály költészetéből kaptunk ízelítőt, Illés Szilvia, Bajkai Fábián György, Bódis Dóra és Bódis Ferenc tolmácsolásában.

Az ünnepség a Református Esperesi Hivatal udvarán folytatódott Szabolcska Mihály és Zöld Mihály, az egyházmegye első espereseinek állított emléktáblák leleplezésével és megkoszorúzásával, dr. Körösi Viktor Dániel vezető konzul és Bódis Ferenc esperes részvételével.