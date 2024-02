Február 10-én, szombaton került sor a pécskai Búzavirág Néptáncegyüttes 2024. évi első előadására, amelynek témája a farsanghoz kötődött, s erre a címe is utalt, Farsangkor a fonóban. Amint tudjuk, a fonó volt az egykori paraszti világ fő szórakozóhelye a téli időszaktól egészen a tavaszi munkálatok megkezdéséig. Farsang idején érte el a fonóbeli élet a szórakozásnak a csúcspontját. A fonóban helye volt a különböző játékoknak, meséknek, tréfáknak, nótázásnak és táncos mulatságoknak. Sokszor egy-egy ilyen guzsalyos végén csak az asszonyok maradtak, asszonyfarsangot is tartottak. Az amolyan, „ereszd el a hajamat” mulatság is volt, amelyre férfiember be nem tehette a lábát. Az előadás maga is ilyen fonóbeli vígasság volt, amelyre rendre megérkeztek az asszonyok, majd a kicsiny gyermekek és a rájuk felügyelő leányok, vagyis a Bojtocska csoport, amelynek tagjai felcsíki játékokat mutattak be. Utánuk a Boglárka csoport is megérkezett délalföldi táncával. Miután befejezték, az asszonyok körül helyet foglaltak a színpadon és mesét hallgattak. A mese végére megérkeztek a medvetáncoltatók, azaz a Búzavirág csoport moldvai körtáncokkal, amelyeknek a végén, ők is a színpadon foglaltak helyet. Utána megkezdődhetett a játék, vagyis „kútba estem” címmel játszottak a színpadon. A tánc végén egy fiú párt talált magának, mint régen, a fonóban is. A széki tánc lassú zenéjére, a többi fiú is párt választott magának. A mozzanatot a Boglárka és a Búzavirág közös széki csárdása zárta, majd egy mese következett, ameddig a táncosok megpihentek. A nagylányok Csencsen-gyűrű játéka indította el a délalföldi összeállítást, majd a Búzavirág és a Boglárka közös tánccal hagyták el a színpadot. Következett a meglepetés produkció, vagyis a Búzavirág Néptáncegyüttes legújabb csapata, a Nefelejcs Asszonycsoport mutatkozott be. Előadásukban dél-dunántúli asszonyfarsangi szokásokat és bodrogközi táncot láthatott a közönség. Ezzel véget is ért az egyórás műsor. Engi Márta Ildikó, a Búzavirág Néptáncegyüttes művészeti vezetője megköszönte a táncosoknak a színvonalas előadást, a közönségnek a tapsot. Végszavaiban mindenkit meghívott március 16-ára, amikor március 15. tiszteletére, mintegy kétórás műsorral készülnek a Pécskai Kisebbségi Hagyományőrző Egyesülettel közösen.

Gabi Beres fotó