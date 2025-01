Felújítják a Temes Megyei Könyvtár épületét

A Temes megyei önkormányzat elrendelte a Megyei Könyvtár épülete felújítási munkálatainak elindítását, ami a földrengések által fokozottan veszélyeztetett épületek konszolidációjának Nemzeti Programja által biztosított 14,5 millió lejes támogatás segítségével valósul meg. Az épületet átadták a Constructim építkezési vállalatnak, amely rövidesen elkezdi a felújítási munkálatokat.

„A Megyei Tanács a helyi költségvetésből 6,5 millió lejt fordít panorámalift építésére, a belső udvar rendezésére, valamint az épület optimális biztonsági feltételeinek biztosítására és videokamerás megfigyelésére. Azt szeretnénk, hogy a könyvbarátoknak kellemes élményt nyújtana a felújított Megyei Könyvtár, és reméljük, hogy ez az infrastrukturális beruházás növeli az olvasás iránti érdeklődést” – nyilatkozta Alfred Simonis, a Temes Megyei Tanács elnöke.

A Temes Megyei Könyvtár rehabilitációja az épület energiahatékonyságának növelését is magába foglalja, ami a tetőszerkezeten és a homlokzaton történő beavatkozások segítségével valósul meg. Emellett a belső berendezéseket is kicserélik, és a megfelelő klímát biztosító hűtőberendezést is beépítenek az épületbe. A munkálatok időtartama a kezdéstől számított 24 hónap.

