Gimnázium a Purgly-birtokon

A Csanádi-palota és az Andrényi-ház (Gyermekek palotája) között jelentéktelennek tűnik a szerény díszítésű egyemeletes bérház. Udvara hatalmas, akár a két „szomszédé”, mert így építkeztek a 19. század utolsó negyedében. A komor házakhoz kell egy tágas udvar, a földszinten pedig üzletek, cégek kaptak helyet. Ez szép jövedelmet hozott a tulajdonosoknak. Nos, a Sofronyán és környékén kastéllyal és kiterjedt birtokkal rendelkező, német gyökerű Purgly család aradi bérháza viszonylag szerény konstrukció a városközpontban, az őt övező „épülettitánok” szomszédságában. Stílusa sem egységes, rendeltetését pedig helytörténeti jelentőségűvé tették a háborús évek. 1941 és 1946 között itt működött ugyanis a Zsidó Gimnázium. Az 1925-ben életbe lépett, Anghelescu-féle oktatásügyi törvény szerint ugyanis a zsidó fiatalok csak román tannyelvű, vagy egyházi iskolában tanulhattak.

Purgly László birokos bérházának udvarra néző részét felajánlotta a zsidó hitközségnek, ugyanis az csak egy kis, oktatásra átalakítható épülettel rendelkezett. Ott pedig az elemi osztályok kaptak helyet.

A Purgly-házban kezdte meg pályáját a későbbi katolikus gimnázium két ismert tanára, Schön István, a későbbi igazgató és Amigo Sándor angol–német szakos tanár.

Izraelben többször is, de 1981-ben különösképpen ünnepi körülmények között, számos egykori jeles aradi személyiség részvételével emlékeztek meg a rendhagyó gimnázium 40. évfordulójáról. Többek között jelen volt Radu Homescu, román nagykövet, az Aradi Aurel Vlaicu Egyetem egyik alapítója és első rektora.

Purgly Lászlót, a Romániai Zsinatpresbiteri Evangélikus Egyházkerület felügyelőjét pedig a birtokán dolgozó parasztok bújtatták, majd kukoricaszárral megrakott ökrös szekéren kicsempészték 1944 szeptemberében, amikor Sofronyára már bevonultak a szovjet csapatok.

A szerény aradi bérház a hazai történelem egy parányi, de nem értéktelen epizódja.