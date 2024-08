Hetvenévesek találkozója Kisiratoson

Szombaton 23, szívformába állított gyertyának a lángja lobbant egyszerre este 8 órakor a Szent kereszt felmagasztalása jegyében felszentelt kisiratosi római katolikus templom oltárának jobb oldalán. 23-an voltak az 1954-es kisiratosi születésűek, akik megjelentek a 70 évesek találkozóján 2024. augusztus 17-én Kisiratoson. Ők voltak, akik egy-egy mécsest gyújtottak minden elhunyt kortársért. A megemlékezés hálaadó szentmisével kezdődött, ahol ft. Máthé Loránd plébános úr elmondta: „Azért vagyunk itt, hogy hálát adjunk a Teremtőnek, hogy élünk, és egymás mellett lehetünk szeretetben, és egymásnak tudunk örvendeni. Együtt, e közösségben nőttünk fel, itt voltunk gyermekek, ebben a templomban kereszteltek meg bennünket, első szentáldozók és bérmálkozók is itt voltunk.” Felolvasva a neveket, elmondta: „A szentmise azoknak a lelki üdvösségéért is szól, akikért a 23 mécses ég és akik már, sajnos, nem lehetnek jelen.

Mulatás a kisiratosi kultúrotthonban

A 70 évesek találkozója a kisiratosi kultúrotthonban folytatódott, ahol Berzán Etelka köszöntötte a jelen lévő 1954-es generációt, a megjelentek kedves párját, a plébános urat, valamint Benedek Sándor egykori tanárukat, aki 97 évesen is megtisztelte a kortárstalálkozó résztvevőit.

Köszönetet mondott a fő szervezőnek, Szatmári Pálnak, amiért összetartotta a korosztályt. Köszönetet mondott a szakácsoknak, Őze Annának és Kristóf Rozáliának, akik finom falatokat késztettek a 70 évesek asztalára, valamint Varga Franciska leányának, Babucinak is, aki elkészítette a 70 évesek finom tortáját. Bevallotta: úgy érzi, olyanok, mint egy nagy család, s ez a találkozó új erőt, kedvet és szeretetet varázsolt az életükbe. Jó érzés azzal a tudattal élni, hogy van, akire e generáció számíthat. „A találkozó sikeréhez mindannyian hozzátettünk valamit, ha mást nem, egy-egy jó ötletet.” Pohárcsendülések közepette az asztalra került a finom, hagyományos kisiratosi savanya leves, utána az ínyencségnek számító marhapörkölt, s az ugyancsak híres töltött káposzta. A kortárstalálkozó baráti hangulatban, evés, ivás, közepette, sok beszélgetéssel zajlott, felelevenítették a régi, közös, szép emlékeket, de nótáztak, és táncra is kerekedtek. A mulatsághoz a jó hangulatot a Czank Duó biztosította. Ahogyan a szervezők elmondták, egy csodálatosan szép, szeretetteljes, éjszakába nyúló estnek voltak a részesei. Benedek tanár bácsi távozáskor megjegyezte: „Jó néhányat közületek már nem ismerem fel, további jó szórakozást kívánok és a következő tíz évben is szeretnék veletek találkozni”.

Képek és szöveg: a szervezők