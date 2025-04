Húsvétra elkészül a gyalogoshíd a Hármas-szigetnél

Április 17-én, csütörtök délután Călin Bibarț Arad város polgármestere egy videó-bejelentkezésben szemlélte meg a még zajló hídépítési munkálatokat, és közölte, milyen kisebb munkálatokra kerül sor az ünnepek után.

Mint azt korábban megírtuk, az önkormányzat célja az volt, hogy a Hármas-szigetnél épülő híd húsvétra elkészüljön, ami bár az utolsó méteren, de így is történik. A polgármester által közöltek szerint a munkáltató, hajlandó volt nagypénteken is dolgozni, ha szükséges, így a híd lábánál folyamatban lévő térkövezést is befejezhetik. Utóbbi a Hármas-sziget felőli oldalon már befejeződött, így a szigeten élők gond nélkül átkelhetnek a már befejezettnek tekinthető hídon.

„Mint mondtam a munkálatok végéhez értünk, a híd járható lesz a feltámadásra. Mint láthatják, keményen dolgoznak a város felőli részen, de még van mit csinálni” – mondta bejelentkezésében a polgármester egyúttal azt is bejelentve, hogy az ünnepek után eltakarítják a híd város felőli részén felhalmozott nagyméretű köveket és további kisebb munkálatokat végeznek.

Az új hidat a városvezetés az Anghel Saligny-program kereteiből építette. A beruházás teljes értéke 15 millió lej, amiből 6,6 millió állami forrásokból, a különbözet pedig helyi forrásokból származik. A hídépítési munkálatokat a Tehnodomus végezte.