Rendhagyó úti beszámolót tartott 2024. december 3-án, kedden a temesvári Magyar Házban Fodor Enikő történelemtanár, idegenvezető. A vetített képekkel illusztrált, izgalmas előadás címe: Maldív-szigetek – „Isten és önmagam keresése”, amelynek bemutatására a Bánsági Kárpát Egyesület szervezésében került sor, szép számú érdeklődő részvételével.

Az előadásból egyrészt megismerhettük a világ legalacsonyabb fekvésű (maximális tengerszint feletti magasság 2,5 méter) szigetországának földrajzi jellegzetességeit, amelyek az utóbbi évtizedekben felkapott turistaparadicsommá változtatták a több mint 1100 korallszigetből álló kis országot (ezekből mintegy 200 lakott). Minden adott az álomnyaraláshoz: pálmafák, hófehér homok (amely valójában lisztszerű koralltörmelék), azúrkék, kristálytiszta óceán korallzátonyokkal és a Némó nyomában rajzfilmből ismert színes állatvilággal, minden család számára külön összkomfortos házikó a tengerparton vagy cölöpökre épített tengeri változatban. A turista tetszés szerint élvezheti a magányt vagy a társaságot, búvárkodhat vagy fürödhet a cápákkal, hajókázhat, vagy felfedezheti a távoli szigetország lakóinak életét.

Fodor Enikő azt is elmondta, hogy ennek a luxusnyaralásnak volt egy személyiségfejlesztő-vállalkozásfejlesztő komponense is. A szervező, egy Portugáliában élő üzletember, aki elsősorban üzleti tanácsadással foglalkozik, vállalkozásfejlesztő tréningeket tartott a csoport érdekelt tagjainak, ugyanakkor társa személyiségfejlesztő foglalkozásokat, beszélgetéseket tartott azokkal, akik inkább erre voltak vevők. „A férjemet inkább az üzleti világban való fejlődés lehetőségei érdekelték, engem pedig a személyiségfejlesztés – mondta Fodor Enikő –, de én is szerettem az ő képzését, és ő is az enyémet”. A Maldív-szigeteki álomnyaralás több volt tehát egyszerű kirándulásnál mindkettőjük számára, és valójában ezért választották ezt a távoli, kilencórás repülőúttal elérhető célpontot.

Mit sikerült megvalósítani a címben megfogalmazott célokból: Isten és önmagam keresése? „Sok mindent átrendeztem magamban – mondta Fodor Enikő –, mindent leírtam a füzetembe, de ezeken otthon tovább kell dolgozni, mert különben visszaesünk a régi kerékvágásba. Megfogalmaztam magamban, hogy minden úgy jó, ahogy van. Minden helyzetben van jó, és van rossz is. Az életnek van egy napfényes és egy sötét oldala, és én annak ellenére, hogy különösebb traumák nem értek, szerető családban nőttem fel, és az én családom is ilyen, hajlamos vagyok inkább az élet sötét oldalát látni. Ott, a távoli szigeten, messze az itthoni gondoktól, az értékeid jobban leülepszenek, jobban meg tudod őket fogalmazni. A sötétség után kisütött a nap, és megjelent a szivárvány, ami a reményt jelenti, hogy Isten nem hagyott el bennünket.”

A különleges úti beszámoló végén az előadó kérdésekre válaszolt, majd Balázs István, a Bánsági Kárpát Egyesület elnöke emlékoklevelet adott át Fodor Enikőnek az egyesület nevében, megköszönve az izgalmas előadást.