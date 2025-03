Költségvetése nagy részét beruházásokra fordítja a megyei tanács

A múlt héten Arad Megye Tanácsa közzétette idei költségvetési tervezetét, amellyel kapcsolatban csütörtökön a tanács vezetősége sajtótájékoztatót szervezett.

A vezetőség szándéka szerint március 18-án fogadná el a Megyei Tanács a közintézmény évi költségvetését, amelynek – a tavalyi évhez hasonlóan – a 70%-át a már megkezdett vagy folyamatban lévő beruházások finanszírozására fordítanák. A költségvetéssel kapcsolatos határozattervezetet március 12-ig véleményezhetik a lakosok, illetve nyújthatják be kiegészítési javaslataikat.

A sajtótájékoztató keretében a tanácselnök Iustin Cionca és a két alelnök, Péró Tamás és Sergiu Bîlcea mellett Vasile Cătană, az USR és Florin Galiș, az AUR helyi vezetője kapott helyet, akik elmondták, hogy az idei költségvetés értéke 945 millió lejre tehető, aminek 70%-át beruházások finanszírozására, míg a fennmaradó összeget a működéssel kapcsolatos költségek fedezésére fordítják. A kormánytól kapott áfából származó bevételek 38 millió lejjel csökkentek, de a tényleges csökkenés 26 millió lej, mert 12 millió a nem egyházi személyek bérével kapcsolatos költségeket jelentik, amit már nem a megyei tanács fizet.

A költségevetéssel kapcsolatban a tanácselnök elmondta, hogy nagy segítséget jelentenek a beruházások megvalósításában a rendelkezésre álló európai források:

„Ez valóban a megszorítások éve, de mi azért dolgozunk, hogy ezt fedezzük európai források bevonzásával. Arad Megye Tanácsa ebben az évben 166 millió lejre tesz szert a folyamatban lévő projektek megvalósításával” – mondta Cionca.

A tanácselnök fontosnak érezte megemlíteni azt is, hogy 2016 óta a tanács 40 projektet nyert, összesen 3 milliárd euró értékben különböző programokon keresztül (POR, Regio, Interreg stb.). Ugyanakkor az intézmény tavaly 12 millió lejt takarított meg a személyzettel és a szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásainak lefaragásával, 12%-ról 8%-ra. A tanács számít rá, hogy a közeljövőben a közműszolgáltatásokkal kapcsolatos költségek nőni fognak, ezért mindenkit arra kérnek, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék kiadásaikat.

„A költségvetés nem csak egy számbeli érték, amit megítélünk. Ez az építőköve minden projektnek, közszolgáltatásnak és beruházásnak. Ezért meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a rendelkezésre álló forrásokat helyesen, kiegyensúlyozottan és a lakosságra nézve hatékonyan használjuk fel” – mondta Péró Tamás.

A tanács hat célcsoportot jelölt meg, amelyre forrásait fordítja. A közúti infrastruktúrát érintő beruházásokra 5 millió lejt különítettek el, amiből a megyei és kommunális utak korszerűsítése, illetve az Arad–Nagyvárad gyorsforgalmi út élvez prioritást. Fontos cél a közműhálózatok (víz, gáz) kiterjesztése, a közegészségügy fejlesztése és támogatása (pl. a Szülészeti és Gyermekgyógyászati Komplexum építése), az oktatási intézmények támogatása főként a tanács alatt működő speciális képzést biztosító intézményekben és a megye területén működő intézmények támogatása az EU-s forrásokból beszerzett tanszerek, iskolabuszok, bútorok beszerzésével, s nem utolsósorban a szociális igazgatóságok és a kultúra.

Sergiu Bîlcea tanácsos a különböző területekkel kapcsolatos kiadásokat részletezve elmondta, hogy a megyei utakra megközelítőleg 401 millió lejt különítettek el, amiből megközelítőleg 80 millió euró beruházások finanszírozására lesz fordítva. A közegészségügy 40 millió eurót kap, itt a legfontosabb az új szülészeti komplexum építése. Az utakkal kapcsolatban a tanács folytatja a 2028-ra előirányzott terveit, hogy a megye minden részén megfelelő, biztonságos utakon lehessen közlekedni. Idén a még kifizetésre váró, de már befejezett Csigérszőllős–Sikula úttal együtt 14 munkaterületen dolgoznak.

„Az elmúlt években elkezdett Lippa–Sistaróc–Temes megye határa, Tőzmiske–Székesaranyág útszakaszok munkálatait idén befejezik, és olyan munkaterületeken kezdenek dolgozni, mint a Nagypereg és Kispereg közötti út, a megye északi részében lévő öt út (Tőzmiske, Apáti, Alsóbarakony, Seprős, Csermő, Bél, és Bihar megye határa), illetve további négy útszakasz korszerűsítését támogatjuk Lippa–Temesújfalu (a legrosszabb állapotban lévő), Szabadhely–Gyorok és a Mocrea–Tornova (ami kiegészíti a Borosjenő–Kaszoja területén lévő utakat) szakaszon. Támogatjuk továbbá a sikulai hídépítést és a Királyi út felújítását, amely európai forrásokból valósul meg” – mondta Bîlcea.

A sajtótájékoztató keretében azt is megemlítették, hogy a tanács szeretné átvenni a Polivalenta sporttermet, a Delfinul uszodát és az Abel sportpályát, illetve, ha a tanács kérését jóváhagyják, a menyházai sportpályát is átvennék, ami jelenleg zárva van, de hasznos volna megnyitni a turisztikai fejlődési lehetőségek miatt.

Magyar vonatkozásban a megyei költségvetés

A költségvetéssel kapcsolatban Péró Tamás alelnököt a magyar vonatkozású települések beruházásainak finanszírozásáról kérdeztük:

„A költségvetés első részét a február 27-ei gyűlésen hagytuk jóvá, s azzal hozzájárulunk minden egyes község bizonyos beruházásainak megvalósításához. Ezeket a beruházásokat összértékük függvényében részben, vagy akár teljesen is mi finanszírozhatjuk. Nincs olyan közigazgatási egység, amely ne kapott volna támogatást, tehát kijelenthetjük, hogy minden egyes magyar közösséget is érint valamilyen módon ez a támogatás. Ezenkívül február 27-én jóváhagytuk a megyei és községi úthálózat karbantartására és fejlesztésére szánt forrásokat (amelynek összértéke majdnem 20 millió lej volt), a fennmaradó több mint 5 millió lejt szétosztottuk 11 települést érintő, a községi utak karbantartásával kapcsolatos beruházásokra. Ezek közül magyar vonatkozásúként Nagyperegen a DC 103-as út karbantartására 50 000 lejt, Nagyszintyén a DC131-es út karbantartására 350 000 lejt és Nagyzerinden a DC 119-es út harmadik szakaszára 500 000 lejt adtunk. A mai sajtótájékoztatón, amiről szó volt az a megyei tanács költségvetése, amelybe beletartozik azoknak az intézményeknek a finanszírozása is, amelyek a tanács alatt működnek. A költségvetésünk maga nagyobb, mint az előző évi az európai forrásoknak köszönhetően, viszont a kormánytól kevesebbet kaptunk működésre, és ez által mindenhol lefaragtunk a költségvetésből, úgy hogy ne akadályozzuk az alánk tartozó intézmények működését. Minden intézmény szeretett volna nagyobb költségvetéssel rendelkezni, de ez nem így alakult, így minden közintézmény azzal a költségvetéssel indul, mint tavaly, s majd júniusban kerülhet sor költségvetés-kiegészítésre. Kulturális eseményeinkkel kapcsolatban a Megyei Kulturális Központon keresztül továbbra is támogatni fogunk olyan rendezvényeket, amelyek kimondottan a magyar közösséget érintik. Ezek a támogatások nem szűnnek meg, és nem lesznek kevesebbek, mint az előző évben. Ezenkívül a 350-es törvény alapján növelni tudtuk azokat a forrásokat, amelyek a civilszervezetek rendelkezésére állnak, hogy megpályázzák ezeket a forrásokat. Ami az oktatási intézményeket illeti, a tanácsnak nincs az alárendeltségében magyar vonatkozású iskola.

A költségvetési tervben az előző évhez hasonlóan 1,2 millió lej van az összes egyház támogatására Arad megyeében, amelyekből a magyar történelmi egyházakat is támogatják. A letett pályázatok és dossziék alapján most is lehetőség van arra, hogy a tanács közvetlenül támogassa a felújításokat végző egyházakat. Idén, ahogy minden évben megyei tanácsosként is tettem, végigjártam azokat az egyházakat, amelyek támogatást kaptak a tanácstól. Idén Zágoni Szabó András kollégámmal beszéltük át az egyházi képviselőkkel, hogy milyen mértékű támogatást igényelnének. Ezeket az igényléseket nem lehet addig benyújtani, míg a költségvetést nem fogadják el. Erre március 18-án kerül sor, s ezt követően nyújthatják be az igényléseket. Vannak tervek a magyar közösségekben, és arra bíztatom az egyházak képviselőit, hogy a felújítások finanszírozásához éljenek minden kínálkozó lehetőséggel, hogy támogatást nyerjenek, nem csak a megyei tanácson keresztül, hanem a Kormányfőtitkárság alá tartozó Vallásügyi Államtitkárságnál, valamint kérést tegyenek le azokhoz a közigazgatási intézményekhez is, ahol az egyház működik és tervezik a felújításokat” – összegezte Péró Tamás.