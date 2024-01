Korszerűsítés Csernakeresztúron

Elkészült a modern járda a többnyire magyarok által lakott Bukovina utcában Csernakeresztúron, jelentette be a dévai önkormányzat. Mivel a bukovinai székelyek által lakott falu közigazgatásilag a megyeszékhelyhez tartozik, a dévai nagyméretű járdafelújítási-program Csernakeresztúrra is kiterjedt. A Bukovina utca mindkét oldalán a járdákat betonalappal látták el, illetve korszerű kőburkolattal szerelték fel. A korszerűsítés során az utcai vízelvezető csatornákat is kitakarították, az egész beruházás 1,3 millió lejbe került, és az önkormányzat saját forrásaiból finanszírozta.

(Önkormányzati fotó)