Memorandumot nyújt be a CET

Memorandumot nyújt be a SC CET Hidrocarburi SA távfűtési szolgáltató a kormány felé, hogy részlegesen mentesüljön a 296/2023-as számú törvény LXXVI bekezdésében meghatározott gazdasági-pénzügyi szabályozó lépések alól, amelyek a gazdasági szereplőkre vonatkoznak.

A törvény szerint a 2019. január 1-jétől az étkezési jegyekkel/járulékkal, vagy más elnevezés alatt kiadott élelmezéssel kapcsolatos kiadások – függetlenül annak jogszabályi, vagy kollektív munkaszerződés szerinti elnevezésétől – nem haladhatják meg évenként az államilag megszabott személyenkénti bruttó bérminimum kéthavi értékét. A 2019-es törvény mellett 2024. január 1-jétől érvénybe lépett a 69/2023-as törvény is, ami kimondja, hogy egy étkezési jegy értéke nem haladhatja meg a 40 lejt. A CET Hidrocarburira vonatkozóan a XLI. cikkely azt is kimondja, hogy azok a gazdasági egységek, és részlegeik, amelyek az előző években vissza nem térített veszteségeket könyveltek el, vagy a folyó évben veszteségesek, nem adhatnak alkalmazottaiknak a fizetés mellett ösztönzőket, prémiumot, bónuszokat vagy egyéb típusú jutalmakat.

Miután az aradi távfűtési központ évek óta veszteséges az elavult technológia, a termelés és az energiaszállítás során elvesztett energia és a termelési költségek és bevételek közötti árkülönbség miatt, a meglévő veszteség fedezése lehetetlen a CET számára. A vállalat arra hivatkozva nyújt be memorandumot, hogy klienseinek 25%-át más kereskedelmi egységek és vállalatok teszik ki, akik ugyanazon termelési tevékenység nyomán kapnak energiát, mint a lakosság, vagy a közintézmények. Ugyanakkor a távfűtési központ a helyi közigazgatás révén tervezett és megvalósítás alatt álló korszerűsítésre hivatkozva arra is számít, hogy a távfűtési rendszer modernizálásával a veszteségeik is csökkennek majd. A korszerűsítések várhatóan idén valósulnak meg. A felújítások keretében lecserélik a régi (még a kommunizmus idejéből származó) szerkezetek egy részét.

A memorandum benyújtását az Arad Tanácsának is jóvá kellett hagynia, amit meg is tett január 9-én.