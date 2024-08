Minden izmot megmozgat a „röplabda-pingpong”

Első ízben szerveztek a napokban roundnetbajnokságot Déván. A röplabda és asztalitenisz ötvözeteként megalkotott sportág meglehetősen fiatalnak számít, Romániában szűk öt esztendeje honosították meg bukaresti és kolozsvári fiatalok. Az éppen zajló nyári olimpián még nem kapott helyet, viszont augusztus első felében roundnet-világbajnokságot szerveznek Londonban, ahol Románia is képviselteti magát. A pontszerzésben fontos fordulót jelentett a hétvégi dévai bajnokság is. A szervezők közül Daradics Gábor, dévai roundnetjátékossal beszélgettünk.

– Országos szintű bajnokság volt a dévai. Bukarestben van két klub, s mindkettő képviseltette magát. Kolozsváron van egy nagyobb klub, ahova mi, dévai játékosok is tartozunk. Ettől a klubtól is szép számban voltak, és tulajdonképpen a klubbal közösen szerveztük a dévai bajnokságot július utolsó hétvégéjén. Első nap, a külön férfi és női kategóriában 11 csapat mérkőzött meg, azaz 22 ember, második nap vegyes kategóriában 9 csapat, azaz 18 játékos vett részt.

– Ebből máris kiderül, hogy kétfős csapatokról van szó. Mesélj egy kicsit, miből áll a roundnet?

– Tulajdonképpen a röplabda és az asztalitenisz ötvözete. A talajtól mintegy 20 cm magasságban helyeznek el egy kerek hálót, melynek lapja párhuzamos a földdel. Kétfős csapatok játsszák. A röplabdához hasonlóan három érintés lehetséges csapatonként egy védekezés, egy passz és egy támadás. Nyilván egy vagy két érintésből is át lehet adni a labdát az ellenfélnek. Ez a hálóba ütéssel történik, ahonnan a labda visszapattan. És a cél a felpattanó labda kivédése, illetve visszaütése. Ha földet ér, pontot veszít a fogadó csapat.

– Mióta játsszák ezt, kik a legjobbak?

– Az amerikaiak. Ők találták ki, és nyilván nekik megy a legjobban. Úgy tudom, olyan 15 éves múltra tekint vissza ez a sportág. Még nagyon fiatal. A szabályzat is képlékeny. Minden világbajnokság alkalmával módosul, kivesznek, betesznek újabb szabályokat. Romániába öt éve hozták be ezt a sportot, és úgy tudom, három éve szerveznek bajnokságokat.

– Innen Déváról akkor elég korán bekapcsolódtatok...

– Igen, mi két éve kapcsolódtunk be, a roundnet harmadik évét élte akkor Romániában.

– Mit jelent a „mi”? Hány csapat van Déván?

– Igazából egyéni játékosokat tartanak számon a roundnetben. A játék csapatban zajlik, de a csapatok változnak. A ranglista az egyéni pontszámok alapján alakul. Én is, bár dévai vagyok, nem sokat játszottam dévai csapattárssal. Stabil dévai csapat tulajdonképpen egy alakult ki. Kiss Norbert és Illyés Zsolt hosszabb ideje alakít párost. Öten kezdtük el itt ezt a sportot, most hárman-négyen vagyunk, akik eljárunk bajnokságokra. Szeretnénk új játékosokat toborozni.

– Milyen kortól lehet elkezdeni?

– Gyakorlatilag, amikor a gyermekben kialakul a labda iránti érdeklődés, akkor már játszhatja a roundnetet. A 14-15 éves korosztály pedig már eljuthat olyan szintre, hogy akár nemzetközi bajnokságokon vegyen részt. Mivel Romániában még nagyon gyerekcipőben jár a sportág, egy rátermett fiatal elég hamar fel tud zárkózni a vezető mezőnybe. Nemzetközi szinten azért már más a helyzet. Nagyon érződik, hogy Románia később kezdte...

– Világbajnokságot említettél az előbb. Hány éve szervezik? Románia részt vesz már ezen?

– Idén lesz a második év, hogy Románia is részt vesz a világbajnokságon. Hogy mióta szerveznek világbajnokságot, nem tudom. Európa részvételével olyan öt éve. De Amerikában már sok éve zajlanak rangos nemzetközi versenyek. Az idén Londonban lesz a világbajnokság augusztus második hetében, legalább 4 naposra tervezik.

– Hogyan zajlott a dévai bajnokság? Születtek-e jó eredmények? Lesznek-e akik Romániát képviseljék Londonban?

– A dévai résztvevők közül 4 fiú, illetve három vagy négy lány megy Londonba. A többieknek nincs még elég pontszámuk. Általában az országos mezőnyből a top 10 fiú és top 10 lány megy a világbajnokságra.

– Azt elmondtad, hogy technikailag, csapatként hogyan lehet pontot szerezni, de hogy történik az egyéni rangsorolás?

– Az országos szintű bajnokságok alkalmával, annak függvényében, hogy hányadik helyezést ér el egy csapat, a tagjai bizonyos pontszámot kapnak. Ezeket év végén összesítik, így alakul ki a rangsor.

– Hány országos bajnokságot szoktak szervezni évente?

– Általában minden hónapban egyet. De gyakorlatilag a téli hónapok ki szoktak maradni, és ezt nyáron pótoljuk. Úgyhogy ilyenkor besűrűsödnek a versenyek.

– Déván először szerveztetek országos bajnokságot. Szervezőként hogy érzed, hogyan sikerült?

– Nagyon jól. A résztvevők meg voltak elégedve a szervezéssel, magasra helyeztük a mércét. Nagyon jól hatott a versenyzőkre a helyszín, a dévai vár közelsége, mert ott zajlott a verseny a tövében. Mivel egyelőre kevés játékos van Romániában, mindannyian ismerjük egymást, úgyhogy a bajnokságok alkalmával szoktunk egy kis közösségi rendezvényt is tartani. Erre itt Déván a Magyar Házban került sor, ahol gulyással vendégeltük meg a résztvevőket. Ennek is örültek. Persze mindig van jobbítani való. Ezekre figyelni fogunk a jövőben, mert remélem, hogy hagyománnyá válik a dévai bajnokság is.

– Egy bajnokságon azért mégiscsak a kialakuló ranglista a legfontosabb. Kik kerültek dobogóra?

– Mindkét napon két-két dobogós helyet szereztek a kolozsváriak, a Dopamine Roundnet Club játékosai, és egy-egy helyet a bukarestiek.

– Akkor jól ment nektek ez a verseny. Említetted, hogy toborzási idő van. Miért ajánlanád ezt a sportot a fiataloknak? Te miért döntöttél mellette?

– Több sportot kipróbáltam már, de úgy érzem, ez mozgat meg a leginkább. Nemcsak fizikailag, de szellemileg is. Technikai szempontból is fejlődni kell. És fizikailag minden izomcsoportot megmozgat. Kell a csapatszellem is. És nézőként sem megvetendő a látvány. Úgyhogy ez így együtt nekem pont elég indíték volt, hogy kipróbáljam a roundnetet, és nagyon megkedveltem. Gondolom, ez másnál is bejön.

– További sok sikert kívánok a játékban és a toborzásban is!

– Köszönjük!