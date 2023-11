Sofronyán újraválasztották Cseh Veronika elnököt

November 3-án, pénteken 17 órától az RMDSZ sofronyai szervezetének a helybeli kultúrotthonban megtartott tisztújító közgyűlésén Cseh Veronika elnök köszöntötte a megjelenteket, név szerint megemlítve Péró Tamás ügyvezető elnököt, valamint Sandu Krisztián polgármestert.

A tagokat és a szimpatizánsokat Péró Tamás megyei RMDSZ ügyvezető elnök köszöntötte, aki vázolta a tisztújító közgyűlés lényegét: megvitatni a helybeli magyarokat érintő olyan kérdéseket, mint a községbeli fejlesztéseknek az állapota, amelyekre részleges adatokkal szolgálhat nemcsak Sandu Krisztián polgármester, hanem Cseh Veronika RMDSZ-elnök, községi tanácsos is.

Sandu Krisztián elmondta: ami a közművelődési programokat illeti, azoknak a nagy részét a pandémia miatt nehéz volt megszervezni, de annak a reményének adott hangot, hogy idén szüreti mulatságot szerveznének, ha találnak zenekart. Ugyanakkor azt is tudni kell: Sofronyán nehezebb magyar programot szervezni, mint Szentpálon, ahol többen vannak, meg aztán oda sok környékbeli mulatni vágyó is rendszeresen eljár. Komoly előrelépés történt az infrastruktúra területén, a szennyvízlefolyó építésére már az állami ügynökséggel aláírták a szerződést, hasonlóképpen a két település között tervezett kerékpárútra is, már csak a kivitelezői versenytárgyalást kell megszervezniük. Hasonlóképpen az Anghel Saligny-programban tervezett utcaaszfaltozások tekintetében még ki kell egészíteni a dossziét, de jó úton haladnak, egy-két héten belül aláírhatják a támogatási szerződést. Ehhez az is hozzájárult, hogy tervezőt váltottak, azóta a polgármester járt Bukarestben, ahol aláírták a 13 millió lej értékű szennyvízcsatorna megépítésének a támogatási szerződését. Ami a kerékpárutat illeti, az Sofronya és Szentpál között épül meg, 2,5 méter szélesre tervezik, a gyepen halad át. Jelenleg a helybeli költségvetésből csak olyan fejlesztéseket finanszírozhatnak, amelyekre már meg vannak kötve a szerződések. Sandu Krisztián kitért a gázvezetéknek Szentpálra, vastagabb csövön történő átvezetésére is. Minden fejlesztésnek az ellenértéke ki van fizetve, most zajlanak a kivitelezési versenytárgyalások. A polgármester szerint jövőre, februárban hozzáfoghatnak a munkálatokhoz. Sofronya minden utcájának a leaszfaltozása is hamarosan elkezdődhet, ha a Bukarestből kért projektmódosításokat végrehajtják. Ugyanakkor sajnálatának adott hangot, amiért a meghirdetett összejövetelekre nem jönnek el többen, hogy közvetlenül az illetékesektől szerezzenek tudomást az infrastruktúra-fejlesztés részleteiről. A polgármester a községi tanács tagjainak a hozzáállásával is elégedett, azok segítőkészen állnak hozzá a közügyekhez. Ami a falunapokat illeti, azoknak Szentpálon magyar jellegük van, ezzel párhuzamosan, a sofronyai falunapokon is be kívánnak vezetni egy-két magyar programot is.

A megejtett tisztújításon egyhangúan megszavazták Cseh Veronika elnök újabb mandátumát. A megyei küldöttgyűlésen Cseh Veronika elnök és Halai Julianna vesz részt, póttag Horváth Zoltán. A tisztújítás baráti beszélgetéssel zárult.