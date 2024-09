Szabadtéri program Déván

Szombaton a városi parkban zajlottak a tizenötödik alkalommal megszervezett magyar napok dévai rendezvényei. A szabadtéri helyszín nem bizonyult túl szerencsésnek, az időjárás ugyanis nem kedvezett. „Szombatra virradóan olyan vihar volt, hogy reggel nem is gondoltuk, hogy a sátrakat egyáltalán fel tudjuk állítani”, szemléltette a helyzetet Kocsis Attila fő szervező. Hasonlóan kedvezőtlen időjáráskor az előző évi magyar napokon a szervezők alternatív benti helyszín mellett döntöttek, idén viszont kitartottak az eredeti szabadtéri elképzelés mellett. „Sajnos a borús, szeles, hideg időjárás rányomta a bélyegét a szabadtéri ünnepségnek szánt napra, holott változatos programmal vártuk a közönséget”, jegyezte meg a fő szervező.

A munka már délelőtt megkezdődött, a helyi szakácsok és a magyarországi vendégek négy üstben főzték a finom gulyást, utóbbiak pedig palacsintát is sütöttek. Közben a gyermekek számára szórakoztató matematikai programot szerveztek, a színpadot pedig felállították a délutáni és esti koncertek számára. A kedvezőtlen időjárás keresztbe tett, kevesen cserélték fel a kényelmes otthoni meleget a kinti helyszínre, s akik jöttek, megkóstolták a finom ételeket, szétnézték a környéken, hosszabb időt viszont csak kevesen töltöttek a parkban. A gyermekek például annyira megfáztak a háromórás szórakoztató matematika programon, hogy már nem is várták meg a számukra szervezett gyermekdal-koncertet, s hazamentek, szemléltette a helyzetet a fő szervező. Holott a sepsiszentgyörgyi Tekergő együttes közismert és közkedvelt gyermekdalokkal lépett fel, mint például a Micimackó, vagy A nagy ho-ho-ho-horgász. Holott a hideg és a kisszámú közönség miatt előrehozták a csernakeresztúri hagyományőrző néptáncegyüttes fellépését, akárcsak az est fő eseményét, a sepsiszentgyörgyi Tiltott Illés zenekar előadását. Mások nem értesültek a programváltozásról, s kellemetlenül érintette őket, hogy már vége is lett a koncertnek – annak programban kitűzött kezdési időpontján. Azok, akik – dacolva a kedvezőtlen helyzettel – kint maradtak a délután folyamán, nem bánták meg. A gulyás finom volt, az Illés együttes klasszikus zeneszámai pedig nagy tetszésnek örvendtek, a kisszámú közönség nagyon élvezte, együtt énekelt a művészekkel és táncolt is a színpad előtti téren.

Zsil-völgyi kárpótlás

Vasárnap hasonlóan felhős, esős és hideg idő ellenére jobban alakult a helyzet, a csernakeresztúri és lupényi előadások ugyanis bent zajlottak. A hagyományőrző néptáncegyüttes a falu főterén lépett fel, a kellemes hangulatú szüreti bált viszont már a művelődési otthonban szervezték, s a Hobby Band is ott szolgálta az élő zenét.

Lupényban jócskán megtelt a néhány éve szépen felújított bányász művelődési központ, a Zsil völgye minden városából érkeztek magyarok a Tiltott Illés koncertjére. Kutasi Csaba petrozsényi RMDSZ-elnök külön busszal hozta az érdeklődőket Petrilláról és Petrozsényból. De érkeztek Vulkánból, Urikányból és Lupényból ist. „A közös szervezési munkának meglett az eredménye, nagyszerű volt rendezvény, a közönség felállva tapsolta meg a székelyföldi vendégeket”, összegezte a házigazda Benedekfi Dávid, lupényi RMDSZ-elnök.

A koncert valóban nagyszerű volt, a bányavidéki magyarok régóta nem részesültek hasonlóan szép élményben. A közönség együtt énekelt a művészekkel, hosszasan tapsolt, egyszóval nagyon élvezte a zenét. A művészeket is meghatotta a felemelő hangulat, a Tiltott Illés megalakulása óta ez volt a legjobb koncertje, osztotta meg a benyomásait Farkas Tamás Zoltán, a zenekar alapítója. „Tulajdonképpen ez volt az első turnénk, a Tiltott Illés március 9-én lépett fel először, eddig csak Székelyföldön koncerteztünk. Amikor meghívtak Lupényba, azt hittem, hogy a székelyföldi Farkaslakáról van szó” – mesélte a nagyváradi származású, Magyarországon felnőtt és Sepsiszentgyörgyre költözött zenekaralapító. A Tiltott Illés elnevezés a híres magyarországi Illés együttes gyötrelmeire utal, a kommunista időkben ugyanis a pártállami hatalom rendszeresen akadályozta művészi tevékenységüket, hosszabb-rövidebb időre be is tiltották, mégis a magyar zene kiemelkedő alakja maradt, nemzedékek nőttek fel örökzöld slágerein. Ők is a zene rajongóiként kezdték, majd eldöntötték, hogy elő is adják a nagy Illés és a Fonográf dalait. „Nagyon tetszett, olyan hihetetlen energiával telt meg a terem, felemelő volt a közösségi visszajelzés, meg is hatódtam egy adott pillanatban, alig tudtam énekelni. Örömből csináljuk, a dalok közel állnak hozzánk és örvendek, hogy itt a szórványban is ilyen visszhangra találtunk” – nyilatkozta Farkas Tamás Zoltán. Amúgy az előző napi dévai fellépésüket is élvezte a kisszámú közönség, a hideg azonban számukra is kellemetlennek bizonyult, a lupényi lelkes fogadtatás viszont teljes mértékben kárpótolta őket. Legalábbis művészi szempontból. Emberileg az egész Hunyad megyei látogatás emlékezetesnek bizonyult, „Déván, Csernakeresztúron és Lupényban is olyan melegen fogadtak, olyan kedves emberekkel ismerkedtünk meg, hogy hihetetlen. Élményekkel teli távozunk” – összegezte a bihari eredetű zenész.