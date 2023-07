Szent Anna és Joákim ünnepe Szilvástelepen

A Mosóczy-telepi római katolikus egyházközséghez tartozó, Szent Anna és Szent Joákim tiszteletére felszentelt szilvástelepi katolikus templomnak a búcsúünnepsége vasárnap 17 órakor kezdődött. A szentleckéből magyarul egy fiatal leány, az Evangéliumból Kiss Mihály akolitus, románul Stănică atya olvasott fel.

Ünnepi prédikációjában p. Kalna Zsolt minorita szerzetes Jézus nagyszüleinek, Annának és a férjének, Joákimnak az életét ismertette. Ők ugyanúgy segítettek az unokájuk nevelésében, mint manapság is teszik a nagyszülők, nagyban hozzájárulva az Úrjézus egészséges fejlődéséhez. A nagyszülőkkel manapság is az a helyzet, hogy miután segítettek felnevelni, az életben elindítani az unokáikat, úgy érezhetik, hogy elveszítették a fontosságukat, már semmire nem használhatók. Ez viszont nem így van, mert a felnövő fiataloknak nagyon sok hasznos tanáccsal szolgálhatnak. A nagyszülők a gazdag élettapasztalatuknak a birtokában nem csupán az unokáik, hanem azok szülei, a maguk gyermekei számára is komoly értékeket hordoznak. Az időskornak az egészséges megéléséhez azonban nagyon fontos a rendszeres fizikai és szellemi tevékenység, amely frissen tarthatja őket és az egész család örömére lehetnek. Az idősek részére nagyon fontos, hogy békésen elfogadják a helyzetüket, amelynek a könnyebb megélésében a Jóisten fog nekik segíteni, ha rendszeresen imádkoznak. Fohászkodjanak a gyermekeikért, az unokáikért, a rokonaikért, a bűnösök megtéréséért, vagyis mindazért, ami Istennek is tetsző dolog. Naponta mondjunk köszönetet Istennek az egészségünkért, a családunkért, illetve mindazért, amiben az örömünket leljük. Mindent összegezve, ne csak elvárjuk Istentől a jótéteményeket, hanem magunk is kérjük, akarjuk azokat, mert ezáltal sokkal könnyebben elviselhető az időskor. Amikor eljön a végóra, tiszta lelkiismerettel, a Mennyországba jutás reményében álljunk a Teremtő elé. Isten az embert azért teremtette, hogy valamilyen feladatot ellásson. Amit megtanult, azt adja át a gyermekeinek, az unokáinak vagy a környezetében lévő embereknek – összegezhető, a maga életéből vett példákkal is alátámasztott búcsús prédikációja p. Kalna Zsolt atyának. A könyörgést a jelen lévő lelkészek magyarul és románul olvasták fel.

Ft. Kalapis Damián plébános értékelője

A szertartás végén ft. Kalapis Damján plébános miután értékelte a szentbeszéd mondanivalóját, köszönetet mondott p. Kalna Zsoltnak a magvas prédikációért, a jelen lévő paptestvéreknek, p. Artur Prenkievicz minorita házfőnöknek és Varga János segédlelkésznek a szolgálatért, kiemelve ft. Balogh László plébánost, aki ígéretéhez híven, sokat utazva, újra eljött a búcsús szentmisére. A román ajkú hívek előtt kimentette p. Kalna Zsolt atyát, aki nem tud románul, ezért számukra is összegezte a prédikáció lényegét. Nemzeti imánk közös megszólaltatása után a plébános a paptestvéreket közös ebédre hívta, a híveknek a kijáratnál egy-egy csomagolt süteményt, illetve dobozos üdítőt adtak.

A Szent Anna és Joákim tiszteletére felszentelt szilvástelepi katolikus templom búcsúünnepségének a lelkészei, középen p. Kalna Zsolttal

A szilvástelepi templom búcsúünnepségén a helybeli hívek mellett Arad szinte minden városnegyede képviseltette magát