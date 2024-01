Téglajegy a Téglás Gábor Elméleti Líceum fejlesztéséért

A dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum vezetősége a magyar kultúra napján felhívással fordult a tanintézmény mindenkori támogatóihoz, jelenlegi és volt pedagógusaihoz, diákjaihoz, a közösség minden tagjához, téglajegy vásárlását hirdetve meg, melynek bevételéből a sportpálya és az iskola épületének külső felújítását szeretnék finanszírozni. Az alábbiakban olvasható a felhívás teljes szövege.

Felhívás

A dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumot már az alapításkor többnek álmodtuk meg, és ma is így működik: számunkra nemcsak egy iskola, hanem a Hunyad megyei magyar közösség fáklyavivő intézménye, közösségi központja.

A Téglás Gábor iskola új intézményként jött létre, 2005-ben nyitotta meg kapuit, és bár újonnan épült, nyilvánvaló mindannyiunk számára, hogy az építkezés sosem ér véget. Egyrészt folyamatosan gondoskodni, karbantartani kell, másrészt következetesen fejleszteni kell, hogy a lehető legjobb tanulási körülményeket tudjuk biztosítani a gyerekeknek. Folyamatosan arra törekszünk, hogy legyen elegendő finanszírozás, kellő támogatás az iskola fenntartására és működtetésére.

A Téglás Gábor iskola megszületésekor ritkán tapasztalt szolidaritás, együttműködés alakult ki a Hunyad megyei magyarság körében. Szülők, tanárok, véndiákok, egyházak, civilszervezetek álltak az ügy mellé, melyet az RMDSZ szilárd politikai támogatásával tudtunk megvalósítani. Új kezdeményezésünkkel ezt a személyes szerepvállalást, hozzájárulást szeretnénk ismét feléleszteni, megerősíteni közösségünk tagjaiban, visszaigazolva azt, hogy a szórványban élő magyarokban erőteljes a fennmaradás akarata, a tenni akarás, az áldozatvállalás a magyar jövő biztosításáért.

A Geszthy Ferenc Társaság, mint az iskola egyesülete, 2024-ben téglajegyeket bocsát ki, az így begyűlt összeget a sportpálya és az iskolaépület külső felújításának finanszírozására fordítják. A projekt értéke 70 000 lej.

Úgy gondoljuk, hogy a téglajegyek kibocsátása a közösség összetartozását és akaratát, a jövőbe vetett bizalmat is bizonyítja. Ez a kezdeményezés üzenet is a következő nemzedékeknek, hogy a jelen embereinek nemcsak az a fontos, hogy megvagyunk közösségként, hanem az is, hogy fennmaradjunk magyarként itt, Hunyad megyében.

A téglajegyek három címletben vásárolhatóak meg, személyesen és online is elérhetőek lesznek.

• Téglajegy – 200 lej;

• Ezüst téglajegy – 500 lej;

• Arany téglajegy – 1000 lej.

Kapcsolatot tartó személy: Borsai Zoltán, tel.: +40-785-299-347; e-mail: borsai_zoltan@yahoo.com

Kedvezményezett: Asociatia Geszthy Ferenc, Aleea Anemonelor 57. A, Deva, jud. Hunedoara.

Számlaszám: IBAN: RO61 RZBR 0000 0600 2460 3054 (RON) Raiffeisen Bank, Cod BIC RZBRROBU.

Téglajegyes támogatóink számára rendszeres tájékoztatást nyújtunk az adományok felhasználásáról, az iskola programjairól, eredményeiről. Az a célunk, hogy kialakuljon a Téglás Gábor Elméleti Líceum támogatói köre, bevonva az alumni-közösséget is, hiszen az elmúlt közel két évtized alatt megannyi diákunk lépett ki a nagybetűs életbe.

Felkérjük a Hunyad megyei magyarokat, az iskola alumni-közösségét, minden jóakaratú magyart, hogy téglajegy vásárlásával támogassák közös ügyünket!

Balogh Károly Csaba, a Téglás Gábor Elméleti Líceum igazgatója

Borsai Zoltán, a Geszthy Ferenc Társaság elnöke

Kelt Déván, 2024. január 22-én, a magyar kultúra napján