Több, mint száz esethez riasztották az Arad Megyei Vészhelyzeti Igazgatóság csapatait augusztus 9 és 11-e között. A segítségnyújtó egységek 102 esetet kezeltek Arad megyében, amelyek közül 87 egészségügyi vészhelyzet volt.

A tűzoltókat 13 esetben riasztották, amelyek közül 12 száraz növényzet, tarló és bozóttűz volt. A tűzoltók Julițán, Aradon, Csicséren, Marosberkesen, Décsén, Seprősön, Buttyinon, Gurahoncon, illetve Simándon avatkoztak be, utóbbi egy háztűz volt. A tűzoltóknak sikerült minden esetben megfékezniük a lángokat. A kiégett terület nagysága megközelítőleg 10 hektár.

A hatóságok ismét emlékeztetnek, hogy tilos a tarlóégetés, a száraz növényzet, az erdő szélén lévő bozótos stb. égetése, ellenkező esetben a hatóságok 7500 lej és 15 000 lej közötti bírságot szabhatnak ki a természetes személyekre és 50 000 és 100 000 lej közöttit a jogi személyek számára.

A hatóságok emlékeztetnek arra is, hogy a hulladék, a tarló, a szemét, a gyúlékony és egyéb anyagok égetése súlyos következményekkel járhat a környezetre, talajra, tulajdonokra és akár emberéletekre vonatkozóan is. A lángok gyorsan nagy területen terjedhetnek el, főként, ha az égést erős szél is segíti, és még veszélyesebb lehet a tűz, ha házak, kereskedelmi egységek, vagy elektromos vezetékek közelében történik, ahol robbanásveszély is fennállhat.

A kánikula veszélyeire is figyelmeztetnek

Arad megyében jelenleg sárga kánikulariasztás van érvényben, ami 35 és 37 C-fok közötti hőmérsékleti értéket jelent napközben. Az ISU azt tanácsolja, 11 és 18 óra között lehetőleg ne tartózkodjanak huzamosabb ideig a szabadban. Viseljenek lenge, jól szellőző, világos színű ruhákat. Kalappal védjék a fejüket, napszemüveggel a szemüket a nap káros hatásaitól. Ügyeljenek a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre (napi 2 liter) és nehéz ételek helyett friss zöldségeket, gyümölcsöket fogyasszanak. Kerüljék az alkoholos italokat. Folyamatosan tartsák a kapcsolatot idős, vagy beteg rokonaikkal, ismerőseikkel, szomszédjaikkal, és érdeklődjenek egészségi állapotuk felől. A vészhelyzetek kezeléséről a https://fiipregatit.ro weboldalon bővebb információkat találnak.