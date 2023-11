Több ezer Arad megyei magyar ember élheti meg magyarságát érdekképviseletünk munkája révén

Szombaton történelmi jelentőségű helyszínen került sor az RMDSZ Arad Megyei Szervezetének a tisztújító küldöttgyűlésére. A helyszín történelmi jellegét az adta, hogy 1989 decemberében szintén a Városháza dísztermében lett megtartva az RMDSZ aradi szervezetének az alakuló ülése. (Miután 1989. december 25-én, a Ceauşescu-házaspárt a katonai bíróság halálra ítélte, és kivégezték őket, másnap Domokos Géza bejelentette a Romániai Magyar Demokrata Szövetség megalapítását. A bejelentést követő napon Aradon dr. Bagarus András fogorvos vezetésével, a néhai ispánpalota emeleti dísztermében került sor az alakuló ülésre. Mivel ott Pernyáva kerületből csak e sorok írója volt jelen, megbízták a kerületbeli szervezet létrehozásával, a tagság toborzásával, amire más alkalommal szándékozik visszatérni.)

A százhúsznál több küldöttet Faragó Péter megyei elnök köszöntötte, majd üdvözölte az RMDSZ országos szervezete ügyvezető alelnökét, Szilágyi Dórát.

Szilágyi Dóra ügyvezető alelnök elmondta:

„Tisztelt hölgyeim és uraim! Engem ért a megtisztelő feladat, hogy tolmácsoljam a szövetségi elnök, Kelemen Hunor köszönetét, amivel elismeri az önök, az Arad megyei szervezet munkáját. Az elmúlt időszakban kormányoztunk, majd az ellenzék konstruktív részéhez tartozva, megpróbáltunk a közjó érdekében munkálkodni. Folyamatosan figyelemmel kísértük azokat a közjót szolgáló törvénytervezeteket, amelyeket az RMDSZ nyújtott be. Ezeknek a megfogalmazásában legfontosabb szempont volt az erdélyi, a partiumi, illetve a bánsági magyarok elvárásainak a minden szempontból történő kielégítése. A 2024-ben záruló ciklus nem négy év munkájáról, hanem egy hosszú maratoni törekvésről szól. Ehhez elsőrendű szempont a cél, illetve a megvalósításnak a kockázata. Mindezt csakis élő kapcsolatban lehet elképzelni, ha a megszólítást komolyan veszik, és a szövetségbe helyezik a bizalmukat. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy a szélsőséges erőknek, az AUR pártnak az agresszivitása egyre inkább erősödik, egyre jobban mérgezi a közhangulatot. A következő időszak azért is nagyon fontos, mert olyan kérdések kerülnek terítékre, mint a közigazgatási reform, melynek során takarékossági szempontból jóval nagyobb közigazgatási egységeket képzelnek el, amelyekben azonban a kisebb magyar közösségek hátrányba kerülhetnek. A felsorolt nehézségek áthidalásához legfontosabb az összefogásunk, és bölcs döntéseinknek a meghozatala. Ehhez kívánok eredményes munkát, magyarságunkat szolgáló bölcs döntéseket.” Ifjúsági elnökként még hozzáfűzte: „Arra kérem a fiatalokat, hogy vegyük ki részünket a feladatokból, a képviselőink minden fórumban legyenek jelen és vállalják a közösségünkért való munkálkodást.”

Faragó Péter megyei elnök megköszönte Szilágyi Dóra beszédét, majd indítványozta: hagyják jóvá, hogy az MKT (Megyei Küldöttek Tanácsa) vezesse le a tisztújító küldöttgyűlésnek a munkálatait. A továbbiakban a prezídiumban Tóth Csaba MKT-elnökletével Pál Norbert, ifj. Kocsik Imre és Szilágyi Dóra foglaltak helyet. Tóth Csaba ismertette a 14 pontból álló munkálatoknak a menetét, amit a fórum ellenszavazat nélkül elfogadott, majd a megyei elnök beszámolója következett.

„Sovány vigasz, hogy a többségi nemzet tagjai is kevesebben vannak”

Faragó Péter kifejtette: „A megyei szervezet legutóbbi tisztújítását 2022 januárjában tartottuk, amikor az életünket még a pandémia határozta meg, ezért kissé megkésve tudtuk megtartani a megyei tisztújító küldöttgyűlést. Akkor úgy terveztük, hogy a járvány elmúltával, egy nyugodt időszak vár ránk, és a továbbiakban energiánkat építkezésre fordíthatjuk. Sajnos, hamar kiderült, hogy elképzeléseink tévesek voltak, hiszen a pandémia lecsengett ugyan, de a szomszédunkban, Ukrajnában kitört a háború, amely az életünkben nagyon sok változást hozott, olyan körülményeket teremtett, amelyekhez a mi generációnk nem volt hozzászokva. Abban az időszakban az RMDSZ kormányon volt. A háború miatt egy energetikai válság bontakozott ki, amit kormányzati eszközökkel kellett orvosolni. A Szövetségünk helyzete is egyre nehezebb lett, ráadásul jelentős infláció is kezdett kialakulni. Erre a kormányzatnak megvoltak a válaszai. A jobbító intézkedések jelei megmutatkoztak a nyugdíjak emelésében, más szociális jellegű intézkedésekben. Úgy értékeljük, hogy a nehézségek áthidalásában az RMDSZ-es kormányzati szereplők jó munkát végeztek. Ugyancsak 2022-ben népszámlálás zajlott az országban, amely a pandémia miatt csúszott egy évet. Ugyancsak a pandémia miatt elég keveset találkoztunk, nem tudtuk kellő mértékben feldolgozni az eredményeket, később azonban rá kellett jönnünk, hogy az eltelt 10 évben a magyar közösségünk számaránya tovább csökkent. Sovány vigasz, hogy a többségi nemzet tagjai is kevesebben vannak. Arad megyében tapasztalnunk kellett, hogy a magyarság létszáma alig haladta a meg a 25 ezer főt. Sokunkon az elkeseredettség vett erőt, nekünk azonban, RMDSZ-es tisztségviselőknek nem szabad elkeserednünk, az a legfontosabb feladatunk, hogy a megyebeli magyarságunkat a lehető leghatékonyabban képviseljük. Igaz ugyan, hogy kevesebben vagyunk, de közösségi szempontból semmivel nem vagyunk kevesebbek, gyengébbek. Fel kell mutatnunk az értékeinket, közösségben kell terveznünk a jövőnket. A legnagyobb megvalósításunk tavaly nyáron ért be, amikor hosszú és kitartó munka következtében az Arad Megyei Múzeumban állandó kiállításon van Feszty Árpád monumentális alkotása, a Krisztus temetése más műkincsekkel együtt. Ezen nagyon sokan és sokat dolgoztak, a múzeum vezetőségével ki kellett építeni a megfelelő kapcsolatot, amely a Kölcsey Egyesület vezetőségének a céltudatos, kitartó munkáját dicséri. Tavaly a kongresszus előtti időszakban szerveztük meg megyei, illetve országos szinten is a magyarság körében a konzultációt az RMDSZ kétéves kormányzati szerepvállalásával, munkájával kapcsolatban. Beszámoltunk a kormányzati szerepvállalás időszakában elért munkánkról, eredményeinkről. A kormányzati munka válságkezelésről is szólt, miközben a közösségeink számára sok pályázati lehetőséget biztosítottunk, hajtottunk végre sikerrel. Azoknak a kézzelfogható eredményei már megmutatkoznak, láthatók lesznek. Ugyancsak fontos munka volt az anyaországi választások levélszavazatainak a célba juttatása, hiszen az erdélyi magyarságnak a túlnyomó többsége kettős állampolgársággal rendelkezik.”

Támogatások a magyar programokra, az egyházaknak

„Az RMDSZ Arad Megyei Szervezete nagyon jól együttműködik a megyebeli magyar civilszervezetekkel, amelyeket támogat a tevékenységi területeiken tervezett programjaiknak a megvalósításában. Az Arad Megyei Kulturális Központ révén évente egymillió lej értékű támogatás jut magyar programokra. Ezért is nagyon fontos, hogy mind a megyeközpont, mind pedig a megye önkormányzatában ott legyenek a képviselőink. Rajtuk keresztül párbeszédet folytatunk a jelzett fórumok képviselőivel, mert így tudunk támogatásokat biztosítani a magyar civilszervezeteink, az önkormányzataink, valamint az egyházaink programjaira. A jelenlegi időszakban polgármesteri szinten a megyében 5 önkormányzatot vezetünk. Ezek az önkormányzataink megyei, illetve országos programok támogatásával tudnak fejlődni. Ezeknek a jóvoltából a közösségünknek a tagjai érezhetik, hogy érdemes itthon maradni, itthon is lehet boldogulni. Önkormányzataink minden évben több százezer lejes támogatásban részesülnek Arad Megye Tanácsának, illetve kormányzati szerepvállalásunknak hála, de több millió lejes országos alapok is biztosítják településeinknek a fejlődését.

Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt küldöttgyűlés, közösségünk, identitásunk egyik alappillére a hitünk, az egyházaink, ezért velük is szorosan együttműködünk. Nagyon örvendek, amiért ők is keresik velünk a kapcsolatot, konzultálunk velük, és a megyei költségvetésből, illetve az éves bukaresti költségvetésből is támogatásokat tudunk biztosítani.

Az RMDSZ nagyon nagy figyelmet szentel az anyanyelvű oktatásnak, hasonlóképpen történt az elmúlt időszakban is, amikor a főtanfelügyelő-helyettessel állandóan konzultáltunk az adódó gondokról, a létező megoldási lehetőségekről, amelyek az oktatási rendszerünket érintik. Helyi és országos források felhasználásával törekszünk korszerűsíteni, vonzóbbá tenni anyanyelvű iskoláinkat, óvodáinkat. Ezzel párhuzamosan, nagyon fontosak e téren az anyaországi kormány támogatásai is – meséskönyvek a nagycsoportos óvodásoknak, bentlakások, délutáni oktatások finanszírozása, utóbbi egyelőre négy Arad megyei településen. Az Iskolatáska programot évek óta a Rákóczi Szövetséggel közösen működtetjük, illetve azt a támogatást is, amit az előkésztő osztályosok kapnak minden szeptemberben, illetve az immár 20 éve működő oktatási, nevelési támogatást, amely ettől az évtől jelentős mértékben növekedett, minden magyar iskolába járó gyermek Magyarország Kormánya jóvoltából 100 ezer forintos támogatást kap. A jelzett támogatásokat ezúttal is megköszönöm Magyarország Kormányának. Az RMDSZ különös gondot fordít a Csiky Gergely Főgimnáziumra, amelynek a felújítási munkálatait önkormányzati forrásból próbáljuk támogatni, azzal együtt, hogy a pályázati bonyodalmak sok gondot okoznak. A Főgimnáziummal nagyon sok közös programot szervezünk, az elmúlt években a Szabadság-szobornál közösen megtartott ballagási ünnepségtől, az idén 100 éves épületnek a felújításáig. Arad Megye Tanácsa s az Aradi Múzeum vezetőségével közösen sikerült felállítani a Főgimnázium udvarán a névadó, Csiky Gergely mellszobrát.

Tisztelt hölgyeim és uraim, az RMDSZ Arad Megyei Szervezete számos program, ünnepség, megemlékezés fő szervezője, amelyek az év szinte minden időszakában zajlanak. A pandémia után újra szervezhettünk megabált, ahol nyolcszáznál többen mulattunk együtt. Ezek mind olyan programok, amelyeken több ezer Arad megyei magyar ember vesz részt, éli meg magyarságát, identitását. Minden program magyar közösségként erősít minket, közösséggé kovácsol bennünket.

Tisztelt hölgyeim és uraim, azt is szeretném elmondani, hogy szövetségünk egy új ingatlannal is gazdagodott, hiszen az arad-gáji római katolikus egyházközség a rendelkezésünkre bocsátja a néhai Gáji Magyar Házat, amelynek a felújításához jelen pillanatban nincsenek erőforrásaink, de a következő időszakban belső, illetve anyaországi forrásokból próbáljuk felújítani, a közösségünk szolgálatába állítani.”

Kapkodóvá lett kormányzás

„A beszámoló végén visszatérnék a nagypolitikához, hiszen a két nagy koalíciós partner a nyáron úgy döntött, hogy az RMDSZ nélkül folytatja tovább a kormányzást. Az RMDSZ-re amúgy sem matematikai, hanem a stabilitás szempontjából volt szükségük. Azt tudták, hogy az RMDSZ delegálta kormányzati szereplők a lehető leghatékonyabban végzik a munkájukat. A választási ciklus közepén a Szövetségnek voltak konstruktív elképzelései, de el kellett fogadnunk a döntésüket. Manapság azonban tapasztalva, milyen döntéseket hoznak, tulajdonképpen megállapíthatjuk, hogy szervezetként jobban jártunk, mert mindeni láthatja, hogy a kormányzati döntések meggondolatlan, kapkodó, következetlen kormányzást eredményeznek.

Szövetségünk kiváló szakembergárdájának az elismerését példázza, hogy egyetlen prefektusunkat, alprefektusunkat sem mozdították el a tisztségükből. Arad megyében büszkék lehetünk, hogy Tóth Csaba jogász vezeti továbbra is a Prefektúrát.

Tisztelt küldöttgyűlés, az elmúlt időszakban is úgy próbáltunk dolgozni, hogy megmaradjunk erős magyar közösségként, megőrizve mindazon értékeket, amelyek minket magyarrá tesznek. Megköszönöm mindeninek a segítségét, a támogatását” – zárta beszámolóját Faragó Péter.

(folytatjuk)