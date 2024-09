Zanzibáros nyitás Vajdahunyadon

Egész napos színes rendezvénysorral nyitották meg idén Vajdahunyadon a 15. Hunyad Megyei Magyar Napokat. A Hunyadi vár kápolnájában, régi kaputornyában és a huszárvárban zajló előadások, valamint a Hunyadi János-díj átadását követően az idén 25 éves fennállását ünneplő Zanzibár lépett színpadra.

Vajdahunyadon az utóbbi években a magyar napok rendezvénye egyre távlatibb dimenziókat nyit meg a helyi közösség számára. Hiszen nem magukban ünnepelnek, nem is csupán a környező településekről érkező társaikkal, hanem évről évre egyre népesebb magyarországi csapattal, akik igaz jó barátként érkeznek, és sohasem jönnek üres kézzel.

Idén 130 magyarországi, többnyire Vas megyei vendég érkezett Vajdahunyadra, már három nappal a betervezett szeptember 9-i rendezvény előtt. A helyiek hetek óta lelkesen készültek fogadásukra. „Már a nyáron jelezték, hogy idén 130-an fognak jönni, és tényleg eljöttek. Kérdezgetik tőlünk, hogy nem sok ez nekünk? Nem megterhelő ennyi embert vendégül látni? Jó szívvel és örömmel fogadjuk őket. Számunkra ez megerősítő, hogy évről évre itt vannak, egyre többen, ami azt jelenti, hogy szívesen jönnek, hogy szeretnek itt lenni, fontosak vagyunk számukra. Azt hiszem ez a kapcsolat, ami a vajdahunyadi és Vas megyei közösség között az utóbbi években ilyen szépen kiteljesedett, a nemzetépítés egyik legszebb példája” – mondta Ferenczi István, vajdahunyadi RMDSZ-elnök, fő szervező.

A Vas megyeiek gyakori jelenléte, a jelentős anyagi, és fizikai munkában nyújtott segítségen túl, láthatóan megerősítette a vajdahunyadi magyar közösség önbizalmát, identitástudatát. „A Magyar Napok helyi rendezvénye hét évvel ezelőtt még a Magyar Ház udvarába zárva zajlott, egy közös gulyásozással. Most már évek óta kijövünk a térre, ide a Hunyadiak várába, ahol a látogatók igazi gasztrofesztiválként értékelik a többféle gulyást, pörköltet, magyaros ízeket, amit a helyiek és a Vas megyei vendégeink közösen kínálnak. Itt állítunk színpadot, ahol bemutatjuk magyar kultúránkat. Idén is fellépett a Kémenesmagasi Citerazenekar, akik különböző tájegységek magyar népdalait, illetve katonadalokat játszottak. A várkápolnában dr. Diószegi György Antal művelődéskutató tartott előadást a Hunyadiakról, a Régi Kaputoronyban pedig a dévai Renaissance Táncegyüttes mutatott be korabeli táncokat. A Huszárudvarban a dévai Apró Kezek Műhelye szervezésében folyt kézműves foglalkozás a gyermekeknek. Míg rotyogtak a gulyások, pörköltek, a Vasi Vándor Duó Együttes volt színpadon. Egész nap pezsgett az élet” – összegzett Ferenczi István.

A nap fénypontjaként a Zanzibár együttes koncertjét harangozták be. Össze is jött a jó hangulat! Terecseki Rita ezúttal is percek alatt összehangolódott közönségével, aranylemezeik dalaival buzdítva táncra hallgatóságukat. A hangulat talán a 2019-ben született Mi van? dalnál szabadult fel igazán. Mi van, ha lépek / Vagy maradok? / Mi van, ha tépek / Belőled egy darabot? – dalolta immár a közönség is a slágerré lett Zanzibár-dalt. Úgyhogy a ceglédi együttes ezúttal sem úszta meg ráadás nélkül. A közönség pedig feltöltődve, dalfoszlányokat dudorászva indulhatott haza egy színes, tartalmas nap után.

A vajdahunyadi magyar nap alkalmával, immár második alkalommal került sor az RMDSZ helyi szervezete által alapított Hunyadi János-díj kiosztására. Ezúttal népes közönség előtt, a vajdahunyadi vár Huszár-udvarában, a 15. Hunyad Megyei Magyar Napok nyitó rendezvényén adta át a díjakat Ferenczi István vajdahunyadi RMDSZ-elnök. Az idei díjazottak: Komondiné Marton Melinda, a jánosházi Millennium Polgári Egyesület elnöke, dr. Bende Barna, a vajdahunyadi kórház szakmai igazgatója, valamint Zsargó János református esperes, vajdahunyadi lelkipásztor.