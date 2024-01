A Dacia modelljei a legnépszerűbbek az országban

A Dacia tavaly összesen 46 124 járművet adott el a romániai piacon, ami 14,8 százalékos emelkedést jelent a 2022-ben értékesített 40 179 autóhoz képest – derül ki a vállalat kedden közzétett közleményéből. 2023-ban az első öt legkelendőbb autómodell Dacia márkájú volt Romániában. A vállalat adatai szerint a Logan a listavezető 14 269 eladott darabbal. A modell eladásai 25 százalékkal nőttek 2022-höz képest, amikor 11 401 darabot helyeztek forgalomba. A második helyen álló Duster modellből tavaly 10 908 darabot adtak el Romániában (2022-ben 10 161-et), a harmadik helyezett Sanderóból pedig 9896-ot (16,9 százalékkal többet, mint előző évben). A 6875 eladott darabbal a Dacia Spring 2023-ban is a legnépszerűbb modell volt az elektromos gépkocsik közül, részesedése a romániai piacon meghaladta a 43 százalékot a 100 százalékban elektromos autók szegmensében. A modell eladott autóinak közel fele (49 százalék) a 2023 elején megjelent Spring 65-ös volt, amit új, erősebb motorral dobtak piacra. A legnépszerűbb modellek rangsorában az ötödik helyet a Jogger foglalja el, amelyből tavaly 4175 darabot adtak el, és ez bizonyult a legkeresettebb családi autónak is a romániai piacon. A gyártó szerint március első napjaiban már rendelhető lesz Romániában a Duster harmadik generációs modellje, és még június előtt leszállítják az első darabokat a vevőknek. 2024-ben ugyanakkor teljesen megújul a márka arculata, és korszerűsítik a kereskedelemi lánc üzleteit is – olvasható a közleményben.

(Forrás: Agerpres)