A Nemzetközi Bíróság tagjává választotta Bogdan Aurescut

A Nemzetközi Bíróság tagjává választották Bogdan Aurescu elnöki tanácsost. Erről a volt külügyminiszter maga számolt be elsőként az X (korábban Twitter) közösségi oldalon. Közlése szerint az ENSZ Közgyűlésében 117, a Biztonsági Tanácsban 9 szavazatot kapott, és az intézmény első romániai bírója lett. Klaus Iohannis államfő gratulált Bogdan Aurescunak a megválasztásáért, amit a román diplomácia sikerének nevezett. Megválasztását a külügyminisztérium is üdvözölte, emlékeztetve arra, hogy a volt tárcavezető az ENSZ Közgyűlésében és a Biztonsági Tanácsban is megszerezte a szavazatok abszolút többségét. A külügyminisztérium is a román diplomácia sikereként értékelte, hogy a Nemzetközi Bíróságnak egy romániai tagja is lett, hozzátéve, hogy ez egybenBogdan Aurescu nemzetközi jogi felkészültségének és szakértelmének elismerését tükrözi. A hágai Nemzetközi Bíróság az Egyesült Nemzetek Szervezetének elsődleges bírói szerve, amelyet 1945-ben hoztak létre az ENSZ alapokmánya alapján. A bíróság 15 tagú, a bírákat kilenc évre választják, a tagok újraválaszthatók. Megválasztásukkor az ENSZ figyel arra, hogy a világ fontosabb jogrendszerei képviselve legyenek az intézményben.

(Forrás: Agerpres)