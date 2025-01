Bolojan: A szenátus alkalmazottainak száma 796-ról 618-ra, az üzemanyagkeret pedig 20 százalékkal csökken

A szenátus alkalmazottainak számát 796-ról 618-ra, az intézmény gépjárműparkját és üzemanyagkeretét pedig 20 százalékkal csökkentik – jelentette be szerdán Ilie Bolojan.

A parlamentben tartott sajtótájékoztatóján a felsőház elnöke elmondta, hogy a szenátus általa javasolt új szervezeti felépítése a jóváhagyása után, a február elején kezdődő ülésszakban lép hatályba, és a végrehajtása várhatóan március végére fejeződik be.

Bolojan hangsúlyozta, hogy a szenátus tevékenysége nem fogja megsínyleni az átszervezést, de jelentős összegeket takarítanak meg.

A házelnök tájékoztatása szerint a szenátorok munkaprogramja is módosul. Eddig a munka hétfőn a plenáris ülésen, kedden pedig a szakbizottságban zajlott, de ezentúl szerdán is lesz plenáris ülés, a csütörtököt pedig a törvénytervezetek közvitájára szánják. A vitákra szakértőket is meghívnak, így a felsőházban elfogadott jogszabályok minősége is javulni fog – részletezte Bolojan.

Beszélt arról is, hogy a parlamentnek meg kell erősítenie a felügyeleti jogkörét. Emlékeztetett arra, hogy a parlament alárendeltségében számos intézmény működik, amelyek közül néhány ’irányíthatatlanná vált’. A parlament pedig szigorítaná az ellenőrzésüket, hogy valóban a polgárokat szolgálják. (Agerpres)