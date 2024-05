Ciolacu: Meggyőződésem, hogy októberre megszűnik a vízumkötelesség Amerikával szemben

Marcel Ciolacu miniszterelnök kijelentette, szilárd meggyőződése, hogy legkésőbb októberben Romániának megszűnik a vízumkötelezettsége az Egyesült Államokkal szemben, és hazánk még ebben az évben belép a schengeni övezetbe a szárazföldi határaival is. „Szilárd meggyőződésem, hogy még az idén a szárazföldi határainkkal is csatlakozunk a schengeni övezethez. Igen, meg vagyok róla győződve, hogy az idén ez megvalósul” – nyilatkozta a kormányfő az Antena 3 csatornán vasárnap este, rámutatva, hogy mennyire fontos lépés volt a részleges scheneni csatlakozás megvalósítása, a konstancai kikötő stratégiai helyzetének kiteljesedése miatt. „Mindannyian megértjük most, mit jelent stratégiai szempontból a nyitott konstancai kikötő Románia és az egész Európa számára” – fogalmazott Ciolacu. Hozzátette: arról is szilárdan meg van győződve, hogy októberben megszűnik a vízumkötelességünk az Egyesült Államokkal szemben.

(Forrás: Agerpres)