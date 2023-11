Egyenesbe került az Abrams harcskocsik beszerzése

Már csak az Amerikai Egyesült Államok kongresszusának jóváhagyására vár az 54 Abrams harckocsi eladása Románia számára – számolt be pénteken a védelmi minisztérium. A tárca közleménye szerint a román hadsereg a tankoknak az amerikai hadsereg által is használt, legkorszerűbb változatát kapja meg. Az amerikai kongresszus jóváhagyása után aláírandó szerződés becsült értéke a román parlament előzetes jóváhagyásának megfelelően mintegy 1,07 milliárd dollár. Angel Tîlvăr védelmi miniszter a közlemény szerint hangsúlyozta: az Abrams-program egyenesbe kerülése nemcsak azt jelenti, hogy a román szárazföldi erőket a regionális biztonsági környezet kihívásaihoz igazodó, korszerű harci eszközökkel szerelik fel, hanem a lehető legkonkrétabban bizonyítja a Románia és az Egyesült Államok közötti együttműködés szilárdságát és kiváló szintjét, különösen katonai téren. A tárcavezető szerint Románia jelentősen hozzájárul a NATO keleti szárnya védelmének megerősítéséhez a fekete-tengeri térségben. Emlékeztetett arra, hogy folyamatban van a Patriot és HIMARS rakétarendszerek, Piranha V páncélozott személyszállító járművek és F-16-os vadászgépek beszerzése, és döntés született 5. generációs F-35-ös vadászgépek beszerzéséről is. A védelmi miniszter emellett üdvözlendőnek tartja, hogy csütörtökön megérkezett az országba az első 33 JLTV (Joint Light Tactical Vehicles) páncélozott jármű a különleges műveleti erők számára, pénteken pedig a második C-130H Hercules repülőgépet fogadják az Otopeni légibázison, miután szeptemberben megérkezett az első ilyen típusú gép.

(Forrás: Agerpres)