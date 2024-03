Magas a lavinaveszély a Fogarasi-havasokban és a Bucsecs-hegységben

Magas, az egytől ötig terjedő listán négyes fokozatú a lavinaveszély a Fogarasi-havasok és a Bucsecs-hegység 1800 méter fölötti régióiban – figyelmeztettek szerdán a meteorológusok. A Fogarasi-havasokban, 1800 méter fölötti magasságban az utóbbi 36 órában jelentős mennyiségű hó hullott, a friss hóréteg 25-30 centiméteres, ráadásul a következő napokban is havazások várhatók, így a hóréteg további 15-20 centivel nő. A gerinceken hópárkányok alakultak ki, egyesek nagy méretűek. A friss hóréteg terhelésre, de akár önnön súlyától is elkezdhet lefele csúszni a régebbi, megkeményedett rétegen, és az a veszély is fennáll, hogy kemény rétegeket is magával sodor. A lavinaveszélyt ilyen körülmények között 4-es fokozatúra becsülik a meteorológusok. A Fogarasi-havasokban 2034 méter magasan fekvő Bilea-tónál 158 centiméteres jelenleg a hóréteg.

(Forrás: Agerpres)