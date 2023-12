A Tarom december közepén lezárta a két új Boeing 737 Max repülőgép megvásárlásáról szóló tárgyalásokat, és a vállalat vezetősége csütörtökön aláírta a jövőbeli lízingszerződésekre vonatkozó szándéknyilatkozatokat, így teljesülnek a feltételei annak, hogy az Európai Bizottság jóváhagyja a légitársaság átszervezéséhez nyújtott állami támogatást – közölte pénteken az alkalmazottakkal a Tarom belső levelezőlistáján Bogdan Popescu.

A vállalat távozó vezérigazgatójának közlése szerint sikerült tisztázni az Európai Bizottsággal a légitársaság átszervezésével kapcsolatos összes kérdést, és a szállításügyi minisztérium már elküldte Brüsszelbe az átszervezés végleges tervét.

Popescu szerint a vállalat árbevétele meghaladja az átszervezési tervben megállapított szintet, ami bizonyítja, hogy a légitársaság „növekedési pályára állt”. A távozó vezérigazgató arra számít, hogy az Európai Bizottság a jövő év első negyedében hagyja majd jóvá az állami támogatást, és utána a kormányon múlik a megfelelő pénzösszegek folyósítása és az átszervezési terv megvalósítása.

Az Agerpres megszerezte belső üzenetben az is szerepel, hogy idén több esemény is hozzájárulhat a légitársaság utasforgalmának növekedéséhez, mint például a németországi labdarúgó-Európa-bajnokság vagy a párizsi olimpia. A szezonális lehetőségek kihasználása mellett a vállalat tervezi a flottája kihasználtságának növelését repülőgépenként naponta legalább 60-90 perccel, ami több mint 20 millió eurós többletbevételt eredményez. Emellett javítanának a kereskedelmi stratégián: januárban elindítják a Tarom új honlapját, testre szabott ajánlatokkal bővítik a kínálatukat, és növelik a kapcsolódó tevékenységekből származó bevételeket, beleértve a teherszállítást is – sorolta Popescu, aki szerint az elképzelések megvalósulásával 2025-re a TAROM a romániai és a közép-európai légiközlekedési ágazat egyik meghatározó vállalatává válhat.

A távozó vezérigazgató közölte azt is, hogy utódja kinevezését a légitársaság igazgatótanácsára bízza.

(Forrás: Agerpres)