Vlad Pascu beismerte bűnösségét

Beismerte bűnösségét csütörtökön a bíróság előtt Vlad Pascu, aki tavaly nyáron 2 Mai település közelében bedrogozva halálra gázolt két fiatalt. Pascu online vett részt büntetőperének csütörtöki tárgyalásán, és beismerte, hogy elkövette azokat a bűncselekményeket, amelyekkel az ügyészek vádolják. A fiatalembernek így esélye van a büntetés enyhítésére. Egyik áldozat családjának ügyvédje kérte, hogy a Pascu által elkövetett bűncselekmény besorolását változtassák meg gondatlanságból elkövetett emberölésről minősített emberölésre. Ugyanakkor a két elhunyt fiatal szülei kérték a büntetőpert vezető bíró lecserélését, de kérésüket elutasították. A következő tárgyalás időpontját április 4-ére tűzték ki. Az elhunyt fiú édesapja kijelentette az újságíróknak, hogy nem fűz reményeket a perhez. „Őszintén szólva nem reménykedem, a bírónő most is megkérdezte, ki vagyok, amikor a fiam fényképét tartottam a kezemben. Mondtam, hogy én vagyok Sebi apja, és elhoztam őt is a tárgyalóterembe, hadd lássa” – mondta az apa. Vlad Pascu büntetőperének első tárgyalását február 22-ére tűzték ki, de halasztani kellett, mert a vádlott egyik ügyvédje visszalépett a jogi képviseletétől, a másik pedig nem jelent meg a tárgyaláson, mert részt vett a fővárosi ügyvédi kamara tiltakozó akcióján. Az első tárgyalás után a balesetben elhunyt fiú édesapja a tárgyalóteremből való távozásakor arról számolt be az újságíróknak, hogy a bíró a fia hollétéről érdeklődött. „Megkérdezte tőlem, hogy itt van-e a fiam a teremben. Kérte a személyi igazolványát. Soha életemben nem láttam még ilyen bírót” – nyilatkozta a férfi. Egy másik érintett szülő szerint a bíró felkészületlen volt, és rágógumit rágott a tárgyalás alatt. Vlad Pascu ellen 2023 októberében emelt vádat a mangaliai ügyészség. A vádirat szerint tavaly augusztus 19-én az akkor 19 éves fiatalember bedrogozva vezetett, és autójával az út szélén haladó gyalogosok közé hajtott a tengerparti 2 Mai település bejáratánál. A balesetben meghalt egy 20 éves lány és egy 21 éves fiatalember, további három fiatal pedig megsérült. A vádirat arra is kitér, hogy Vlad Pascu a gázolás után elhajtott a helyszínről.

(Forrás: Agerpres)