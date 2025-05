A dzsungel könyve előadások, Temesváron és Aradon

Júniusban a temesvári Állami Német Színház (TGST) öt előadást mutat be A dzsungel könyvéből, amely a brit író, Rudyard Kipling mesekönyve alapján készült musical, Răzvan Mazilu feldolgozásában.

Az első két előadásra a Nemzetközi Gyermeknapon, június 1-jén vasárnap 11 és 18 órától kerül sor a Német Színház színpadán, majd június 2-án lesz a harmadik előadás, szintén 11 órától. Még akad néhány jegy, amelyek online vásárolhatók a https://www.entertix.ro/evenimente?s=cartea+junglei elérhetőségen.

Ezt követően június 4-én, szerdán Maugli és barátai az aradi Ioan Slavici Klasszikus Színház színpadán lépnek fel, amely további két előadásnak ad otthont, 11 órakor, és 18 órakor. A német nyelvű előadást a hat éven felülieknek ajánlják, román feliratozással.

A színházi adaptációból nem hiányoznak az azonos című rajzfilm slágerei, mint például a „The Bare Necessities” és az „I Wanna Be like you.

Az előadás szereposztása: Ștefan Bogdan, Marc Illich, Daniela Török, Dana Borteanu, Bülent Özdil, Rareș Hontzu, Franz Kattesch, Isolde Cobeţ, Harald Weisz, Darius Ardelean, Boris Gaza, Isa Berger, Richard Hladik, Oana Vidoni, Olga Török, Denis Matei, Robert Bogdanov-Schein, Maria Lupoian, Andreea Farcaș, Andreea Mihalic, Alina Mihai, Darius Agrima, Olga Sfetcu, Gustavo Ferreira, Teodor Pătrașcu, Alexandru Pîntea, Serigu Mihalic, Raisa Kadar. Az élőzenét Sorina Savii (ütős hangszerek) és Nadayana (handpan) biztosítják.

Jelenet A dzsungel könyve musicalból (Fotó: TGST)