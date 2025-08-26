Agymanók 2 a Mosóczy-telepi mozi nyári kertjében

Augusztus 29-én, pénteken 20.30 órakor interaktív zenés játékokkal várják a gyermekeket a Mosóczy-telepi mozi nyári kertjében, ahol 21 órától megtekinthetik a Pixar nagysikerű animációs filmjének második részét, az Agymanók 2-őt.

A gyermekek és a felnőttek számára egyaránt szórakoztató és elgondolkoztató film során visszatérünk az előző filmben megismert Riley fejébe, aki immár tinédzserként számos változáson megy keresztül. Ennek megfelelően a fejében lévő agymanók főhadiszállása is komoly átalakításon esik át, olyan új érzelmeknek helyet adva, mint a mindig feltűnési viszketegséggel küzdő Feszkó, aki száműzi a már jó ideje Rileyt navigáló Derűt, Bánatot, Haragot, Majrét és Undort. Hiányukban érezhetően rossz hatással van Rileyra, aki arra törekszik, hogy megértse, ki is ő valójában.