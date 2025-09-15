Aradi fotósok kiállítása Békéscsabán

Írta:
2025. szeptember 15. 16:42 (hétfő) /
Aradi fotósok kiállítása Békéscsabán

Szeptember 12-én, pénteken megnyílt Békéscsabán, a Lencsési Közösségi Házban az Aradi Fotóklub és a békéscsabai Márvány Fotóműhely közös tárlata.

A Kapcsolat címet viselő kiállítás az Arad Fotóklub Egyesület és a Márvány Fotóműhely közötti 20 éves együttműködést ünnepli.

A megnyitót Varga Tamás alpolgármester tartotta, jelen volt Takács Péter igazgató és a két baráti klub elnökei.

A húsz éve tartó együttműködés bizonyítja: a fotográfia nemcsak művészet, hanem erős, határokon átívelő közösségformáló erő is.

Hozzászólások

Böszörményi Zoltán Weboldala
Aradi Magyar Színház
Casa Jelen Ház
RMDSZ

 

Hirfelhasználás

 

Nunta