Csehov-vígjáték Pécskán – telt ház és fergeteges hangulat

Augusztus 9-én, szombaton este a pécskai kultúrotthon színpadán különleges kulturális eseményre gyűlt össze a közönség. Az RMDSZ Arad Megyei Szervezete, a Pro Identitas Egyesület, az Aradi Kamaraszínház, A Békéscsabai Jókai Színház és a Karusel Teátrum szervezésében, a Magyar Kormány és a Bethlen Gábor Alap támogatásával, Anton Pavlovics Csehov Leánykérések című vígjátéka került bemutatásra.

Az eseményen köszöntőt mondott Kocsik Imre, Pécska város alpolgármestere, az RMDSZ helyi szervezetének elnöke.

A közönséget hamar magával ragadta a darab sodró lendülete, a színészi játék ereje és a rendezés friss, szellemes megközelítése. Csehov humora, emberismerete és finom iróniája tökéletesen érvényesült, a nézőtérről pedig gyakran harsant fel a nevetés.

A produkció igazi közösségi élmény volt: nemcsak szórakoztatott, hanem alkalmat adott arra is, hogy a pécskai és környékbeli magyar közösség együtt töltsön egy felejthetetlen estét.

A szervezők ígéretet tettek arra, hogy a jövőben is hasonló kulturális eseményekkel gazdagítják a város és a megye kulturális életét.